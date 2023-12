Remy Ramjiawan

Woensdag 13 december 2023 20:08

Tweevoudig wereldkampioen rally, maar vooral Madrileen Carlos Sainz senior, vindt het essentieel dat Madrid binnen afzienbare tijd een stop op de Formule 1-kalender wordt. De vader van de Ferrari-coureur vindt ook dat het alleenrecht voor het organiseren van een race, niet in Barcelona ligt.

De afgelopen weken kwam naar buiten dat de Spaanse hoofdstad mikt op een plekje op de Formule 1-kalender van 2026. Hiervoor was zelfs al een lay-out uitgetekend, maar deze week liet de FIA weten dat de organisatie misschien te vroeg was met het presteren van het plan. Volgens de internationale autosportbond is het proces om aan te melden, nog niet gestart. Daarvoor heeft de FIA documenten nodig en dat heeft de organisatie nog niet aangeleverd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: MP Motorsport laat René Lammers debuteren in Spaans Formule 4-kampioenschap

"Madrid is onverslaanbaar in de wereld"

Volgens Sainz senior is het essentieel voor Madrid dat er een Grand Prix komt. "Als het bevestigd wordt en de Grand Prix van Spanje naar Madrid komt, dan zou ik als Madrileen, zoals je je kunt voorstellen, blij zijn. Ik weet wat een Grand Prix inhoudt en wat voor impact het heeft op een stad. Madrid, op de gekozen locatie, is logistiek gezien onverslaanbaar, onverslaanbaar in de wereld. Voor Madrid, gezien hoe deze stad is, zou het fantastisch zijn", zo legt hij uit bij Marca.

Barcelona VS Madrid

Het land heeft momenteel al een Formule 1-race, maar dan wel in Catalonië met het circuit in Barcelona. "Catalonië heeft het [Grand Prix] vele jaren gehad, ze hebben ervan genoten en er is geen geschreven regel die zegt dat het levenslang op één plek moet zijn. Dat was ook in Jerez op een gegeven moment zo." Daarnaast zou het voor zijn zoon ook mooi zijn. "Als het gebeurt en op dat moment is Carlos aan het racen in de Formule 1, racen in je eigen stad... ik heb het zelf ervaren in een of andere rally en het is uniek en fantastisch. Als hij het geluk heeft dat het gebeurt, zal hij enorm genieten van die Grand Prix."