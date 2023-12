Remy Ramjiawan

Woensdag 13 december 2023

De zoon van voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers zal komend seizoen voor MP Motorsport uitkomen in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Hiermee zet de 15-jarige René Lammers zijn eerste stappen in de autosport.

De eerste stappen richting de Formule 1 worden dus gezet tijdens de Formula Winter Series in Spanje. Afgelopen week werd Lammers al klaargestoomd tijdens testdagen op Circuit Paul Ricard, Motorland Aragon en in Barcelona. Daar bleek dat Lammers de snelste rookie was en een vervolg kon dan ook niet uitblijven.

'Snel duidelijk dat hij tempo had'

Teambaas Sander Dorsman is trots dat hij Lammers kan laten debuteren. "We zijn er trots op René zijn eerste racemijlen te geven in de autosport. René is een enorm talent gebleken in het karten, met een trofeeënkast waar je je hoed voor kunt nemen. Tijdens de eerste tests was het al snel duidelijk dat hij weet hoe hij moeiteloos zijn tempo kan overbrengen naar eenzitters. Met onze ervaring als winnaar in de Formule 4 hopen we bij te dragen aan de oprichting van René als coureur die hoog kan mikken in de feeder-serie op weg naar de Formule 1", zo vertelt Dorsman.

Ferrari Driver Academy links laten liggen

De afgelopen maanden flirtte Ferrari met Lammers. Toch is het uiteindelijk niet tot een deal gekomen tussen de twee partijen, waardoor Lammers nog altijd als onafhankelijke coureur door het leven gaat. Met de stap naar het Spaanse Formule 4-kampioenschap is er gekozen voor een competitieve competitie, waar grote talenten die uiteindelijk de Formule 1 hebben gehaald, hun eerste stappen hebben gezet.