Het is vandaag precies twee jaar geleden dat Max Verstappen in een zinderende eindfinale zijn allereerste wereldtitel wist te pakken. Vader Jos blikt in gesprek met PlanetF1 terug op dat jaar en wijst - logischerwijs - naar een 'fantastische' finale.

Verstappen senior heeft zelf meer dan honderd starts in de koningsklasse gehad, maar buiten het eerste seizoen bij Benetton om, nooit een wagen gehad waarmee om de overwinningen kon worden gestreden. Aan het einde van zijn eigen racecarrière werd alles in het teken gezet van de racecarrière van zoon Max. Uiteindelijk wil iedere Formule 1-coureur een keer naar de titel grijpen en vooral de manier waarop dat gebeurde, daar kan vader Jos nog steeds van genieten.

Verstappen junior vertrok die zondagmiddag vanaf pole position, maar zag Lewis Hamilton in eerste honderd meter al langszij komen. De safety car, die door Nicholas Latifi werd veroorzaakt, zorgde ervoor dat de Limburger toch weer een kans kreeg en die met beide handen aangreep. "Fantastische race!", zo luidt de korte conclusie van vader Jos. "Uiteindelijk kan ik me voorstellen hoe Mercedes zich heeft gevoeld, maar het heeft er niets mee te maken... wij hebben die beslissingen niet genomen. Voor de fans van de Formule 1 en, natuurlijk, sprekend als de vader van Max, kon het niet beter zijn geweest. Het was zo spannend tot het laatste moment. Voor ons was de uitkomst uiteraard mooi. Ik kan me voorstellen dat het voor Lewis en Toto niet zo leuk is. Maar zo is het, weet je, je moet het accepteren."

Dominantie van 2023 of spanning van 2021?

Anno 2023 domineert Verstappen, maar dat was in 2021 natuurlijk niet zo. "In 2021 denk ik dat Mercedes de laatste paar races boven ons stond. We concurreerden nog steeds met een langzamere auto tegen een snellere." Hoewel hij genoten heeft van de dominantie van zoon Max, heeft hij toch liever een jaar zoals 2021. "Ik ben een fan van de sport, ik ben een fan van de Formule 1. Natuurlijk is het leuk om 18 of 19 races in het seizoen te winnen. Maar om het kampioenschap te winnen zoals hij in 2021 deed, heb ik er toch ook van genoten, dus… waarom niet?"