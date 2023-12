Remy Ramjiawan

Maandag 11 december 2023 19:44

Hoewel de afgelopen twee seizoenen Mercedes niet heeft gebracht wat ze ervan hadden gehoopt, moet Lewis Hamilton toegeven dat hij toch wel vertrouwen heeft in de W15, na een bezoekje aan de fabriek Brackley.

Mercedes kan aankomend jaar dan echt gaan starten met een wagen waarin meer vertrouwen is, dan in het zeropod-concept, waarmee de renstal ook in 2023 mee begon. Teams als Aston Martin en McLaren hebben het afgelopen jaar laten zien dat een positieve stap naar voren wel degelijk mogelijk is, het is alleen Mercedes niet gelukt.

'Dankbaar voor P2 in constructeurskampioenschap'

Voorafgaand aan het FIA-gala bracht de zevenvoudig kampioen een bezoek aan de fabriek. "Ik was gisteren bij het team om iedereen te bedanken voor het geweldige werk dat ze het hele jaar hebben geleverd. Het is een bijzondere tijd van het jaar, je gaat rustig aan doen en kijkt naar wat de volgende stappen zullen zijn." Hoewel er in 2023 geen overwinningen zijn gepakt, heeft de sfeer daar niet onder geleden, zo legt Hamilton uit: "De sfeer is zeer positief. Ik denk dat alle leden van het team ongelooflijk dankbaar zijn dat we tweede zijn geworden in het constructeurskampioenschap gezien de uitdagingen die we dit seizoen hebben gehad."

Spannende tijden

Als hij dan langzaamaan naar volgend jaar kijkt, dan ziet hij veelbelovende tekenen. "Ik ben natuurlijk geen engineer of ontwerper, dus het is niet gemakkelijk. Maar het is altijd een spannende tijd van het jaar omdat ik de auto in de windtunnel heb gezien. Ik ga altijd langs de windtunnel als ik naar de fabriek ga, om te zien hoe het evolueert in welke richting dan ook." Hij heeft dan ook vertrouwen in het team, waarmee hij in totaal zes keer de wereldtitel voor de coureurs wist te pakken, maar ook acht constructeurskampioenschappen wist te verzamelen. "Ik heb volledig vertrouwen in iedereen die eraan werkt. En ik hoop dat we volgend jaar in een veel competitievere positie zullen zijn."