Maandag 11 december 2023 14:48

Het gaat bij Viaplay momenteel verre van lekker en het noodlijdende platform baarde op twee weken geleden voor de tweede keer in één maand tijd opzien door de presentatie van de kwartaalcijfers weer uit te stellen. Eerder in oktober moest het bedrijf al noodgedwongen mededelen dat zij de presentatie van de cijfers zouden uitstellen. De beslissing zorgde destijds voor de nodige speculaties en vraagtekens. Sportmarketeer Chris Woerts vertelde zelfs dat Viaplay in een poging de financiën op orde te krijgen een poging had gewaagd om de Formule 1-rechten in Nederland te verkopen aan Ziggo Sport en RTL, tevergeefs.

Voorkomen faillissement

Uiteindelijk kwamen op 1 december dan eindelijk de financiële cijfers van het derde kwartaal naar buiten en het Scandinavische bedrijf maakte daarbij meteen het nieuws wereldkundig dat men zich de komende tijd terug gaat trekken uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Polen en de Baltische Staten. Die landen worden door Viaplay gekenmerkt als onderpresterende markten. Nederland is voorlopig nog veilig. Daar worden - voornamelijk door de Formule 1 - wél goede cijfers gedraaid. Viaplay focust zich nu op het voorkomen van een faillissement door middel van een kapitaalinjectie, die begin 2024 plaats moet vinden.

Noodplan

Daarbij wordt er gekozen voor een zogeheten claimemissie, zo wist NRC uit te vogelen. Een claimemissie is een soort verkoop van extra aandelen aan reeds bestaande aandeelhouders tegen een lager tarief. Dit moet ervoor zorgen dat een bedrijf - in dit geval Viaplay - extra kapitaal kan genereren en zodoende bijvoorbeeld schuldeisers kan afbetalen. Het is een risicovolle onderneming, daar het mogelijk een signaal is richting aandeelhouders en handelaars dat het slecht met een bedrijf gaat. Er wordt gemikt op het binnenhalen van zo'n tachtig miljoen euro. In dat geval willen de twee grootste aandeelhouders - waaronder Canal+ - nog eens zo'n 177 miljoen euro inleggen. Mocht het plan mislukken, lijkt een faillissement een steeds grotere kans te hebben.