Het B-team van energydrankfabrikant Red Bull, dat we tot en met afgelopen seizoen nog kenden als Scuderia AlphaTauri, zal vanaf 2024 onder een nieuwe naam uitkomen in de Formule 1. De keuze is gevallen op Visa Cash App RB. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda zullen voor de formatie uit Faenza uitkomen.

Visa Cash App RB werd in 2006 als Scuderia Toro Rosso opgericht, nadat Paul Stoddart het team van Minardi aan Dietrich Mateschitz had verkocht. Het moest dienen als juniorteam van Red Bull Racing. Sebastian Vettel kwam vanaf halverwege 2007 voor Toro Rosso uit en sleepte een jaar later de allereerste overwinning binnen tijdens een natte Italiaanse Grand Prix op Monza. Vettel zou uiteindelijk vier wereldkampioenschappen winnen met Red Bull. Max Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de koningsklasse met Toro Rosso en zou na vier races in 2016 zijn promotie maken naar Red Bull. Hij won direct zijn eerste race in Spanje. De Nederlander heeft ondertussen drie wereldtitels achter zijn naam staan met Red Bull.

Promotie kledingmerk

Na in 2019 met Daniil Kvyat en Pierre Gasly de eerste podiums te hebben gescoord sinds Vettels overwinning, besloot Red Bull om voor het Formule 1-seizoen van 2020 de Toro Rosso-naam links te laten liggen. AlphaTauri werd geïntroduceerd om het kledingmerk te promoten. Teambaas Franz Tost en hoofdadviseur Helmut Marko zagen dit ook als een upgrade van juniorteam naar zusterteam van Red Bull. AlphaTauri won dankzij Gasly wederom haar thuisrace op Monza in 2020 en de Fransman pakte een jaar later nog een podium in Azerbeidzjan. Het team dreigde dit jaar laatste te worden in het constructeurskampioenschap na een pittige eerste helft van het seizoen. Tsunoda scoorde slechts drie punten tot aan de zomerstop, maar wist het dankzij upgrades voor de AT04-bolide goed te maken met vier puntenfinishes in de laatste vijf Grands Prix. Nyck de Vries bleef puntloos en werd vervangen door Daniel Ricciardo die samen met invaller Liam Lawson meehielp om AlphaTauri toch nog op de achtste positie te krijgen in 2023.

Nieuwe identiteit

Voor het seizoen van 2024 wordt Scuderia AlphaTauri dus omgedoopt tot Visa Cash App RB. Aandeelhouders hadden afgelopen oktober al besloten om de nieuwe identiteit van het team dichterbij de Red Bull-familie te brengen. Visa Cash App RB ondergaat een boel veranderingen in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen. De Italiaanse formatie kreeg dit jaar al een nieuwe CEO in de vorm van Peter Bayer. Daarnaast is Tost met pensioen en is voormalig Ferrari-topman Laurent Mekies de nieuwe teambaas. Naar verluidt neemt Visa Cash App RB ook meer onderdelen over van Red Bull dan in het verleden. Het team heeft afgelopen seizoen bijvoorbeeld de achterwielophanging van de Red Bull RB19 overgenomen in een upgradepakket voor Singapore, maar dat mag volgens de reglementen omtrent de zogeheten Transferable Components. Visa Cash App RB en Red Bull zullen naar verwachting dus nauwer samenwerken in 2024.

Geruchten dus tóch waar

Vorige week al circuleerden er geruchten over de mogelijke nieuwe naam van AlphaTauri in de vorm van Visa Cash App RB, nadat een domeinnaam geregistreerd was. Deze werden later door verschillende bronnen weer ontkracht, al ging dat dan even later weer in tegen het feit dat het Instagramaccount van de renstal tijdelijk onvindbaar was. Nu is er dan uiteindelijk duidelijkheid: de renstal met Tsunoda en Ricciardo onder contract gaat dus Visa Cash App RB heten.