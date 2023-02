Brian Van Hinthum

Woensdag 8 februari 2023 14:03

Nog voordat het nieuwe Formule 1-seizoen ook maar één kilometer op de teller heeft, is eigenlijk alweer het eerste relletje van het jaar geboren. De beslissing van de FIA om coureurs in te perken in hun vrijheden wat betreft politieke statements is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Ook Giedo van der Garde denkt dat het een slecht idee is geweest.

Vanaf 2023 mogen coureurs niet meer zomaar een politiek statement maken op en rondom het circuit zonder dat men daar met de FIA afspraken over heeft gemaakt. Het gaat hierbij vooral om politieke statements tijdens de podiumceremonie na afloop van de race en tijdens persconferenties/interview, iets waar mannen als Hamilton en Sebastian Vettel over het algemeen vaak mee bezig waren. Wat de mogelijke straf kan zijn mocht een coureur zich hier niet aan houden, wordt voorlopig nog niet duidelijk gemaakt. Naar verwachting gaat dit neerkomen op een boete voor de desbetreffende coureur.

Veel kritiek

Namen als Lewis Hamilton, Max Verstappen en Sergio Pérez lieten hun ongenoegen al blijken en recent was het ook Alex Albon die zijn zorgen over de censuur van de FIA publiekelijk maakt. Volgens de coureurs gaat de FIA met deze regelgeving niet de juiste kant op en moeten coureurs juist van hun platform gebruik kunnen maken om bepaalde misstanden op de wereld aan de kaak te stellen. Zij hebben immers het aanzien en de goede naam om gebruik van te maken. Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali liet al weten dat hij niet graag coureurs de mond snoert en opteert voor openheid.

Van der Garde snapt het niet

Ook voormalig Formule 1-coureur Van der Garde gaat in FORMULE 1 MAGAZINE in op de hele gang van zaken. “Ik vind het altijd sterk dat Lewis Hamilton voor zijn ideeën uitkomt en zich uitspreekt. Hij heeft via zijn sportprestaties een geweldig podium voor zichzelf gecreëerd en gebruikt dat op een goede manier. Sterker, hij is mede daardoor een mega asset voor de Formule 1. Overal ter wereld kennen ze Lewis Hamilton", stelt de 37-jarige Van der Garde. "Tuurlijk, regels moeten er zijn, maar als hij een zwart shirt aan wil of een regenbooghelm op, dan moet dat kunnen. Laten we juist blij zijn dat zulke coureurs zich uitspreken. Zoals Vettel dat in mindere mate ook had, zeker afgelopen jaar.”

