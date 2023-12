Redactie

Zaterdag 9 december 2023 19:54 - Laatste update: 19:55

Regerend wereldkampioen Max Verstappen nam vrijdagavond tijdens het FIA-gala in Bakoe zijn welverdiende derde wereldbeker in ontvangst. De Nederlander werd vergezeld door vriendin Kelly Piquet en die nam de Limburger op Instagram toch wel op de hak.

Verstappen werd vrijdagavond in het zonnetje gezet als wereldkampioen Formule 1 van het 2023-seizoen. Ook Christian Horner nam de trofee van constructeurskampioen mee uit Azerbeidzjan en het is de tweede beker op rij voor de brigade uit Milton Keynes. Achter de schermen wordt er natuurlijk alweer hard gewerkt aan de RB20, maar vrijdagavond was het tijd om even de prestaties te vieren.

Accessoires Verstappen

Piquet is veelvuldig te zien in de meest modieuze kledij en dat was vrijdagavond niet anders. Op de kiekjes die ze op Instagram deelde, valt te lezen dat ze diverse partijen even in het zonnetje zet, waaronder haar 'arm accessoires' Max Verstappen.