Vincent Bruins

Zaterdag 9 december 2023 11:14

Het lijkt erop dat de plannen van Audi om haar intrede te maken in de Formule 1 in 2026 gewoon doorgaan, ondanks een nieuw bestuur. Gernot Döllner is de nieuwe CEO van de Duitse autogigant en volgens Manager Magazin heeft hij intern groen licht gegeven om het project voort te zetten.

In de slotfase van het seizoen deden geruchten de ronde dat Audi haar Formule 1-project wilde beëindigen. Het is de bedoeling dat Audi vanaf 2026 de power units zal leveren voor Sauber en dat de Zwitserse formatie als het ware als een fabrieksteam van Audi gerund zal worden. Echter, veranderingen in het bestuur en management evenals bezuinigingen binnen het bedrijf uit Ingolstadt zouden roet in het eten gooien. Afgelopen september nam Döllner het stokje over van Markus Duesmann en de nieuwe CEO zou niet helemaal achter het Formule 1-project staan in tegenstelling tot zijn voorganger. Maar Döllner heeft naar verluidt nu intern groen licht gegeven om alles volgens plan voort te zetten.

Teambaas en coureurs

Ook al heeft de nieuwe CEO nog niet publiekelijk kunnen reageren op de speculaties vanwege een wettelijke stilteperiode voor leden van het bestuur wat honderd dagen duurt, intern zou hij dus zijn personeel opdracht hebben gegeven om het werk volgens plan voort te zetten. Wie de teambaas en coureurs worden voor Sauber-Audi vanaf 2026 blijft verder nog onbekend. Momenteel komen Valtteri Bottas en Zhou Guanyu uit voor Sauber wat aan het einde van afgelopen seizoen Alfa Romeo zag vertrekken. Onder andere Carlos Sainz, wiens Ferrari-contract eind 2024 afloopt, en Lando Norris, wiens McLaren-contract eind 2025 afloopt, zijn genoemd als kanshebbers. Voor de rol als teambaas lijkt vooral de naam van voormalig Ferrari-topman Mattia Binotto naar boven te komen.