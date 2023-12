Jeen Grievink

Vrijdag 8 december 2023 10:58 - Laatste update: 11:43

Daniel Ricciardo heeft er nooit een geheim van gemaakt AlphaTauri te willen gebruiken als springplank richting Red Bull Racing. De Australiër mocht vorig seizoen het stoeltje over van Nyck de Vries, maar laat volgens Martin Brundle nog onvoldoende zien om zich te kunnen meten met Max Verstappen.

Ricciardo reed al eens naast Verstappen bij Red Bull, maar uiteindelijk vertrok hij richting Renault. Dat avontuur werd geen groot succes en ook zijn volgende stap naar McLaren pakte niet uit zoals gehoopt. Ricciardo besloot even aan de zijlijn te gaan staan, maar kreeg sneller dan verwacht de mogelijkheid om terug te keren. AlphaTauri schoof voortijdig De Vries opzij en Ricciardo werd opgetrommeld om zijn stoeltje over te nemen. De man uit Perth begon voortvarend aan zijn avontuur bij de juniorenformatie, maar in Zandvoort raakte hij geblesseerd. Sindsdien heeft hij zich niet meer echt kunnen onderscheiden ten opzichte van teamgenoot Yuki Tsunoda.

Ricciardo niet zoveel beter dan Tsunoda

Aan het begin leek Ricciardo zijn Japanse teamgenoot eronder te krijgen, maar de laatste races waren minder indrukwekkend. Brundle, commentator bij Sky Sports, denkt dan ook niet dat Ricciardo al klaar is om terug te keren bij Red Bull Racing, waar hem in Verstappen een bijzonder zware kluif wacht. "Daniel was niet zoveel beter dan Tsunoda als ik van tevoren had verwacht", zo zegt Brundle in een vraag en antwoord-sessie van Sky Sports. "Ik weet dat hij in het diepe werd gegooid en ongelukkig was met dat incident in Zandvoort, maar McLaren heeft hem vervangen met Piastri en dat heeft best goed uitgepakt toch?"

Moet nog veel meer laten zien

Brundle vindt dan ook dat Ricciardo komend seizoen zichzelf eerst voor een langere tijd moet bewijzen, wil hij überhaupt aanspraak maken op het stoeltje van Sergio Pérez bij de hoofdmacht. "Wat mij betreft moet Daniel nog veel meer laten zien om te bewijzen dat hij klaar is om het op te nemen tegen Max Verstappen’’, aldus de 64-jarige Brit.