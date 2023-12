LIVE | FIA Prize Giving Gala: bekijk hier hoe Verstappen tot drievoudig wereldkampioen wordt gekroond

Redactie

Vrijdag 8 december 2023 19:49 - Laatste update: 22:21

Max Verstappen krijgt vanavond zijn wereldbeker uitgereikt tijdens het FIA Prize Giving Gala. Bekijk hier live hoe de Nederlander voor de derde keer op rij tot wereldkampioen Formule 1 wordt gekroond.

Vanavond is het weer tijd voor het FIA Prize Giving Gala. Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt gehouden in Bakoe, Azerbeidzjan. Dit bijzondere evenement is in het leven geroepen om een ode te brengen aan alle FIA-kampioenen van het afgelopen seizoen. Ook zal de FIA coureurs van de nieuwe generatie die indruk hebben gemaakt aan het begin van hun carrières erkennen, evenals de onbezongen helden en degenen die een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan de autosport.

De uitzending begint om 20:00 uur Nederlandse tijd en is hieronder live te bekijken. Werkt onderstaande video niet? Klik hier.