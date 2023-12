Remy Ramjiawan

Het team van Aston Martin schrijft een groot deel van de successen in 2023 toe aan het werk dat Sebastian Vettel vorig jaar heeft gedaan. De viervoudig kampioen nam aan het einde van het seizoen afscheid van de koningsklasse en Fernando Alonso nam het plekje van de Duitser in naast Lance Stroll.

'Seb' reed zowel in 2021 als in 2022 voor het team van Aston Martin, dat beide jaren als zevende wist te eindigen in het constructeursklassement. Vettel had in 2021 slechts zes races nodig om op het podium te komen, maar in de daaropvolgende 36 Grands Prix wist hij slechts één keer in de top vijf te finishen. Uiteindelijk koos hij voor zijn familie en zijn groene missie en liet hij in de zomerstop van 2022 weten dat hij er aan het einde van het jaar een punt achter zou gaan zetten.

Vettel is 'meedogenloze werker'

Aston Martin's performance director, Tom McCullough, blikt bij RaceFans terug op het werk van de Duitser en erkent dat hij een grotere rol heeft gespeeld, dan de meeste mensen denken. "Toen hij bij ons kwam, kwam hij van twee teams die het kampioenschap hadden gewonnen. Op dat moment bracht hij veel kleine details met zich mee", zo wijst hij naar de meegenomen kennis van Red Bull Racing en Ferrari. "Hij is ook een meedogenloze werker. We zeggen vaak dat de coureur de beste sensor in de auto is en veel van de ontwikkeling, je hebt een windtunnel, simulators, offline simulaties, CFD, [maar] een coureur wiens achterkant goed verbonden is met de auto kan zeggen 'dit is de fase van dit soort bochten waarvan ik weet dat we er misschien meer moeite mee hebben dan anderen'. En dan kun je gaan graven in de data."

Niet de vruchten geplukt

Toch viel de Aston Martin in 2021, maar ook in 2022 nogal tegen. "We hebben hem zeker geen goede auto gegeven in de twee jaar dat hij hier was. Tegen het einde van zijn tweede jaar boekten we vooruitgang. Maar ik voel wel met hem mee, want hij heeft uiteindelijk niet de vruchten geplukt van de auto van dit jaar."