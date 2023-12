Vincent Bruins

Woensdag 6 december 2023 15:16 - Laatste update: 15:29

De FIA openbaarde afgelopen dinsdag dat er onderzoek wordt gedaan naar Susie en Toto Wolff, waarbij er gefocust wordt op mogelijke belangenverstrengeling binnen de FIA en Formula One Management (FOM) van de teambaas van Mercedes. Het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport weet te melden dat Toto bij de F1 Commission cijfers zou hebben genoemd die hij helemaal niet hoort te weten.

In Business F1 Magazine kwam afgelopen weekend naar buiten dat de teambazen zich zorgen maken over de nauwe banden die er zouden zijn tussen Toto Wolff, FOM en de FIA. De Oostenrijker zou meer informatie hebben en deze informatie ook eerder krijgen dan de rest van de teambazen. Er zou bij het verkrijgen van deze informatie sprake zijn van belangenverstrengeling, omdat Toto directe familieleden en vrienden bij FOM en de FIA heeft zitten, zoals zijn vrouw Susie. De Schotse is de directeur van de F1 Academy, het kampioenschap voor vrouwelijke coureurs dat begin dit jaar werd opgericht. Zij zou bijna alles weten over de discussies tussen teambazen, iets wat nuttig is voor FOM.

FOM, Mercedes en Susie reageren op statement FIA

De internationale autosportbond kwam met het statement: "De FIA is op de hoogte van de speculaties in de media over de bewering dat een lid van het FOM-personeel vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld aan een F1-teambaas. De afdeling Compliance van de FIA onderzoekt de zaak". Mercedes reageerde: "We verwerpen de bewering in de verklaring en de bijbehorende media-aandacht volledig, omdat deze ten onrechte de integriteit en naleving [van de regels] van onze teambaas aantast. Vanzelfsprekend nodigen we de FIA Compliance Department uit tot volledige, snelle en transparante correspondentie over dit onderzoek en de inhoud ervan". Formula One Management sloot zich bij Mercedes aan: "We nemen kennis van de publieke verklaring die de FIA vanavond heeft afgelegd en die niet van tevoren met ons is gedeeld. We hebben er het volste vertrouwen in dat de beschuldigingen onjuist zijn en we hebben robuuste processen en procedures die de scheiding van informatie en verantwoordelijkheden garanderen in het geval van een mogelijke belangenverstrengeling." Susie Wolff noemde de beschuldigingen "intimiderend en vrouwonvriendelijk".

Strikt vertrouwelijke cijfers

Het Duitse medium Auto Motor und Sport meldt dat een deelnemend team die bij de F1 Commission zat, een vergadering van alle betrokken partijen in de Formule 1 die tijdens het raceweekend in Abu Dhabi samenkwamen, bevestigde dat een dergelijk incident van het lekken van informatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Toto Wolff zou cijfers hebben genoemd die zouden kunnen voortkomen uit de audits voor de onderzoeken naar het budgetplafond. Maar normaal gesproken mag geen van de teams weten hoe de concurrentie zaken doet. De bevindingen van de auditors zijn om die reden strikt vertrouwelijk. Het zijn dus cijfers die Wolff helemaal niet in handen zou mogen hebben.