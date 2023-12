Jan Bolscher

Maandag 4 december 2023 16:59

Valtteri Bottas is hoopvol gestemd over het Formule 1-seizoen van 2024. Volgens de Fin moet er volgend jaar een auto op de baan worden gezet waarbij outside the box is gedacht.

Alfa Romeo is afgelopen seizoen met zestien punten op de negende plaats in het constructeurskampioenschap geëindigd, waar één jaar eerder met 55 punten nog beslag op de zesde stek werd gelegd. De renstal van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu begon indrukwekkend aan het Formule 1-seizoen van 2023, maar naarmate de campagne vorderde, zakte het team steeds verder weg. Volgens Bottas komt dit vooral omdat er - in tegenstelling tot de concurrentie - gedurende het seizoen geen grote stappen zijn gezet.

Artikel gaat verder onder video

Meer hoogtepunten in 2024

Als hoogtepunt van het seizoen noemt Bottas dan ook "helaas" de eerste race van het jaar: "Alles zag er goed uit, maar daarna was het een zware rit. We hebben een aantal keren gescoord, maar niet vaak genoeg. Ik hoop op meer hoogtepunten volgend jaar met de nieuwe auto", citeert Motorsport Week. "In deze sport draait alles om marges, dat is allesbepalend. Er is niets fundamenteels [mis me de auto]."

Nieuwe auto

De 34-jarige Fin vervolgt: "Het goede nieuws is dat we een compleet nieuwe auto met een aantal nieuwe ideeën hebben. We hebben nieuwe mensen in het team, en dat is precies wat we nodig hebben. We moeten tijdens de winter grote stappen zetten, dat is de sleutel. Ik ben blij dat we proberen outside the box te denken met alle nieuwe mensen die we hebben."