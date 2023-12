Sam Cook & Remy Ramjiawan

Maandag 4 december 2023 07:07 - Laatste update: 07:55

Voormalig Formule 1-racewinnaar David Coulthard vermoedt dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton misschien wel zijn beste tijd heeft gehad, na een moeilijk seizoen in 2023.

Hamilton heeft sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2021 geen race meer gewonnen en hoewel hij dit jaar de derde plaats in het coureursklassement veroverde en zes podiumplaatsen behaalde, was het weer een seizoen vol inconsistenties. De malaise werd nog verergerd door een zevende plaats in Las Vegas en een negende plaats tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi.

Artikel gaat verder onder video

Magie verloren?

Coulthard gaat bij Channel 4 in op de vorm van de zevenvoudig kampioen en stelt dat de beste dagen misschien wel voorbij zijn en zinspeelt op een verlies van 'magie' in zijn races. "Dit is niet Lewis op zijn best. Dit is Lewis in een zeer frustrerende twee jaar van ondermaats presteren. Als hij weer een winnende auto krijgt, wordt het echt interessant om te zien of hij de oude Lewis-magie kan herontdekken."

Auto is ook een mysterie

Mark Webber is het echter niet eens met Coulthard en stelt dat de slechte vorm vooral te wijten is aan de tekortkomingen van de W14. "De auto is een mysterie, toch? Zoals in Brazilië, was de auto nergens. In Mexico en in Austin - Daar kreeg Lewis het wel voor elkaar, maar stond de auto te laag - maar uiteindelijk zette Hamilton die race daar in vuur en vlam. Dit ding [W14] staat letterlijk aan of uit." Het seizoen is voor Mercedes ook voorbij en dus kan de blik naar de W15 gaan. Webber heeft nog wel een idee wat er met de W14 gaat gebeuren: "Dus, ze zullen dat ding in de prullenbak gooien."