Er lijkt wel een vloek te rusten op het tweede zitje bij Red Bull Racing, wat ogenschijnlijk altijd onder druk staat sinds het vertrek van Daniel Ricciardo. Pierre Gasly werd gewogen en te licht bevonden, maar ook Alexander Albon kon het niet waarmaken. In de High Performance Podcast legt Albon echter uit dat hij vindt dat hij het beter deed, dan wat Sergio Pérez nu naast Max Verstappen laat zien.

Na het vertrek van Ricciardo eind 2018 kreeg Gasly zijn kans bij de brigade uit Milton Keynes. De Fransman had echter veel moeite om zich naast Verstappen staande te houden en na twaalf races werd Albon als vervanger aangewezen. De Britse Thai kreeg iets meer tijd, want hij mocht het tot het einde van 2020 laten zien, maar uiteindelijk koos de leiding voor de diensten van Pérez. Laatstgenoemde had in 2020 namelijk de Grand Prix van Sakhir gewonnen en dat was het laatste duwtje in de rug dat Christian Horner en Helmut Marko nodig hadden.

Onvoorbereid begonnen bij Red Bull Racing

"Als je eenmaal in dat topteam zit, dan zit je vol in de spotlight, in ieder geval een heel stuk meer dan bij Toro Rosso. Toen ik aankwam in België, was de aandacht voor de swap gigantisch. Elk foutje wordt direct bekritiseerd en het is niet gek dat het stoeltje waar ik op zat, vaak van eigenaar is veranderd", zo opent Albon over de overstap naar Red Bull Racing halverwege 2019. "Ik worstelde met de aandacht van de media en ik had ook helemaal nog geen manager." Albon is dan ook van mening dat hij te onvoorbereid aan de slag ging bij Red Bull Racing.

'Ben beter dan de huidige teamgenoot van Max'

Hoewel Albon vrede heeft met het verloop bij Red Bull Racing legt hij in de podcast uit dat hij vindt dat hij het eigenlijk beter heeft gedaan, dan wat 'Checo' nu laat zien. "Max kwalificeerde soms als derde, vierde of zelfs vijfde. In de races kwam hij dan vervolgens als derde of vierde over de streep. Ik zat daar misschien drie of vier tienden achter (qua racepace) in sommige races, maar daardoor werd ik wel twaalfde en elfde en dat was desastreus." Als hij dan de situatie rondom Pérez bekijkt: "Het gat tussen Max en Checo is vaak groter, dan toen ik nog Max zijn teamgenoot was. Ik had direct zoiets van: 'hij heeft het niet'. Kijk, hij is mijn vervanger, maar mensen moeten dat jaar niet zozeer zien als een slecht seizoen. Ik was denk ik, nog steeds, beter dan de twee vorige teamgenoten of de huidige teamgenoot van hem."