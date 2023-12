Remy Ramjiawan

Zondag 3 december 2023 16:51

De langverwachte Formule 1-film die Lewis Hamilton samen met Brad Pitt aan het produceren is, loopt flinke vertraging op. Een anonieme bron meldt aan Business F1 Magazine dat de sponsoring is veranderd, waardoor de geschoten beelden onbruikbaar zijn geworden.

De productie van de film liep al vertraging op door de stakingen die in Hollywood hebben plaatsgevonden. In die tijd zijn de sponsordeals veranderd en nu blijkt volgens het magazine dat uren aan beeldmateriaal inmiddels daardoor onbruikbaar zijn geworden. Dit seizoen was de productie aanwezig bij diverse Grands Prix om op die manier het verhaal in beeld te brengen voor de film.

Formule 1-film

De film - die nog geen officiële titel of releasedatum heeft gekregen - lijkt geplaagd te worden door problemen, waaronder de onlangs beëindigde stakingen van acteurs, slecht budgetbeheer en een script dat niet aan de normen zou voldoen. Een anonieme bron meldt in het magazine: "De sponsoring is allemaal veranderd, we kunnen een groot deel van de scènes die we hebben opgenomen niet meer gebruiken."

Los van het werk dat opnieuw moet worden verricht, kampt de productie ook met een financiële tegenslag. Er wordt beweerd dat er meer dan 20 miljoen dollar is uitgegeven aan de productie van de hele grid van replica Formule 1-auto's, die er identiek uitzien als de auto's uit 2023. Maar dit moet dus nu opnieuw gedaan worden, na de problemen met de bestaande opnames.