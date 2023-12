Remy Ramjiawan

Zaterdag 2 december 2023 15:01 - Laatste update: 15:11

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil aan het begin van het nieuwe seizoen voorkomen dat het Italiaanse team wederom te hoge verwachtingen van het nieuwe jaar heeft. De Fransman wijst naar het begin van 2023, waarin het team iets te veel had verwacht van de SF-23.

Vasseur nam in januari het stokje over van de vertrokken Mattia Binotto. De Fransman kreeg de schone taak om van Ferrari weer een kampioenschapsteam te maken. In de jacht daarop gooide het Italiaanse team het concept van de auto in Spanje om en wist het team in Singapore de race te winnen. Toch kan de Scuderia niet een heel jaar lang knokken om de titel en Vasseur vindt dan ook dat bescheidenheid op zijn plaats is.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner verwacht geen 'roze Mercedes' bij AlphaTauri in 2024

Na Zandvoort flinke stap gezet

Hoewel Vasseur zeker wel positieve punten ziet voor 2024, wil hij niet te hoog van de toren blazen, zoals aan het begin van 2023. "Zeker, ik denk dat de verwachtingen aan het begin van het seizoen iets te hoog waren. We begrepen de situatie snel na een paar ronden in Bahrein en zelfs een paar ronden in de simulator vóór Bahrein", zo opent hij in gesprek met Autosport.com. Vasseur wijst naar Djedda, Miami, Spanje en Zandvoort, want daar werd het team bijna op een ronde gezet. "Ik denk dat we, vergeleken met Zandvoort, collectief een enorme stap voorwaarts hebben gemaakt en dat is goed voor de toekomst. Op deze progressie kunnen we bouwen voor volgend jaar."

Niet te optimistisch zijn

Aan het begin van 2022 kon Ferrari wel knokken om de zeges, al had dat ook met het gewicht van de RB18 te maken. "Ik weet niet of het volgend jaar beter zal zijn, dat weet niemand. Maar je weet wat je doet in je vak en het is altijd een kwestie van vergelijken. Als je één seconde goed kunt maken en de anderen anderhalve seconden, dan zie je er stom uit. Maar als zij vijf tienden winnen, dan zie je eruit als een held." De conclusie is volgens Vasseur duidelijk, doorgaan op de route die gestart is. "Ik wil niet te optimistisch zijn, want dat was waarschijnlijk een van de problemen die we vorig seizoen hadden."