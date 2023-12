Brian Van Hinthum

Vrijdag 1 december 2023 07:58

Lewis Hamilton moest in 2023 opnieuw lijdzaam toezien hoe Max Verstappen en Red Bull Racing op een ander niveau acteerden dan de rest. De zevenvoudig wereldkampioen is onder de indruk van de prestaties en stelt zelfs dat Verstappen met zijn dominantie geen druppetje zweet heeft laten vallen tijdens het seizoen.

Met het rijden van de Grand Prix van Abu Dhaib is het Formule 1-seizoen van 2023 afgelopen. Voor sommige teams jammer, terwijl andere teams niet rouwig zijn dat het boek van dit jaar gesloten kan worden. Eén van die laatste teams zal de renstal van Mercedes zijn. Nadat men 2022 op grote achterstand begon richting de top, gebeurde in 2023 eigenlijk weer hetzelfde. Inmiddels is het gat wat minder groot, maar Duitse formatie blijft kwakkelen en heeft het jaar af moeten sluiten zonder overwinning. Daarnaast bleef de achterstand op Red Bull aanzienlijk.

Artikel gaat verder onder video

Geen druppeltje zweet

Een domper dus voor Hamilton, die van 2014 tot en met 2020 zelf steevast vooraan reed in zijn dominante Zilverpijlen. Dit seizoen moest hij opnieuw toezien hoe die rol weggelegd was voor 2021-rivaal Verstappen. Hamilton denkt dat de Nederlander zich eigenlijk op geen enkel moment in het seizoen écht druk heeft gemaakt: "Je kunt door de rondetijden en bepaalde data van Max gaan. Hij is gewoon meer vooraan aan het chillen dan niet. Ik geloof niet dat hij dit jaar een druppeltje gezweet heeft", stelt Hamilton in een uitgebreid interview met de BBC.

Ook in Austin geen probleem

De zevenvoudig wereldkampioen denkt zelfs dat het in de wat lastigere momenten voor Red Bull eigenlijk geen seconde stress opleverde. "Zelfs toen we ze op de hielen zaten in Austin, denk ik niet dat hij aan het zweten was. Volgens mij kon hij het gewoon onder controle houden. Wanneer je in de positie zit waarbij je prestaties hebt en het rustig aan kan doen, komt de auto verder. De banden gaan langer mee en je zit in de sweet spot. Dat is een geweldige plek om te zijn. Onderaan de streep hebben zij het geweldig gedaan. Ze hebben ervoor gewerkt en verdienen het", besluit hij complimenteus.