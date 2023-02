Remy Ramjiawan

Als het aan Red Bull-teambaas Christian Horner ligt, dan wordt er binnen afzienbare tijd ook een race in de straten van New York verreden. Het Oostenrijkse team heeft de handen ineengeslagen met Ford en de focus ligt dan ook op de Amerikaanse markt.

In het 2023-seizoen worden er maar liefst drie races in de Verenigde Staten verreden. Voor het tweede jaar op rij zal de koningsklasse afreizen naar Miami, daarnaast is Circuit of The Americas ook een stop op de kalender en de voorlaatste race vindt plaats in Las Vegas. In contrast met Europa valt het aantal races in de Verenigde Staten relatief gezien mee. Horner ziet daarom een race in New York ook wel zitten, zo vertelt de teambaas bij Daily Mail.

Spannend

Voor Red Bull zal Ford vanaf 2026 de partner zijn waarmee het de motoren gaat produceren. Er is om een aantal redenen gekozen voor de Amerikaanse autoleverancier, waaronder het vergroten van de naamsbekendheid in de Verenigde Staten. Een extra Grand Prix in het land zou daarom een welkome verrassing zijn voor Red Bull Racing. "Het zou geweldig zijn in de Big Apple. Wat een spektakel. Racen in de grote steden van de Verenigde Staten is spannend", zo opent Horner.

'Zeg nooit, nooit'

De liefde voor de Formule 1 is nog niet eerder zo groot geweest als vandaag de dag en met dat in zijn gedachten kan Horner een extra race in het land niet uitsluiten. "Zeg nooit, nooit. We hebben andere Noord-Amerikaanse races zoals in Montreal. Dus er is vraag naar en waarom niet? Het is geweldig dat de Formule 1 ook in de VS zoveel belangstelling heeft", aldus de Red Bull-teambaas.