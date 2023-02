Remy Ramjiawan

Maandag 6 februari 2023 16:49

Volgens voormalig Red Bull-engineer Blake Hinsey heeft de Formule 1 de juiste weg ingeslagen, door in het aankomende seizoen maar liefst drie Grands Prix in de Verenigde Staten te houden. De sport is vandaag de dag enorm populair in het land en daar moet de koningsklasse van profiteren.

Aankomend seizoen zal de Formule 1 voor de tweede jaar afreizen naar de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Miami. Het Circuits of the Americas is inmiddels vaste prik op de kalender geworden en de voorlaatste race van het seizoen vindt plaats in Las Vegas. Inmiddels staan er dus drie races op het land in de planning en lange tijd leek dat toch wel onwaarschijnlijk. Mede dankzij Drive to Survive, maar ook de duidelijke focus van Liberty Media, heeft de sport in Amerika een enorme boost gekregen.

Focus op de Verenigde Staten

In zijn tijd in de Formule 1, heeft Hinsey als voormalig performance engineer van Max Verstappen, veel circuits zien komen en zien gaan. Dat de focus op de Verenigde Staten ligt, dat hoeft volgens hem niet altijd ten koste te gaan van de traditionele circuits. Daarnaast is het bezwaar vaak dat de nieuwe Grands Prix weinig spektakel toevoegen, maar in gesprek met GPFans legt de Amerikaan uit dat dit niet alleen geldt voor de nieuwe banen in de VS. "Ik bedoel, kijk Monaco, dat is een apart geval. Persoonlijk vind ik het één van de beste evenementen die er is, maar het is een waardeloze race. Het evenement, het spektakel, alles eromheen is geweldig, maar het is gewoon niet echt zo'n goede race. Dat is mijn bescheiden mening. Maar, ja het hoort wel op de kalender, ik zou teleurgesteld zijn als het zou verdwijnen. Maar Spa-Francorchamps bijvoorbeeld, dat is één van de beste circuits die we hebben. Of een baan als Suzuka is echt fantastisch. Die horen natuurlijk op de kalender", zo geeft hij aan.

Monaco

Grand Prix moet groeien

Bovendien is Hinsey van mening dat een Grand Prix ook wel de tijd nodig heeft om te groeien naar een bijzondere status. Hij wijst naar de Grand Prix van Azerbeidzjan als voorbeeld. "De discussie gaat inmiddels op of die nieuwe circuits in Amerika misschien wel de sport kapotmaken. Maar dat hangt ervan af hoe je er naar kijkt. Bakoe is misschien wel één van de meest opwindende circuits die we op dit moment hebben en dat is best bijzonder. De eerste keer dat we daar kwamen hadden we een verschrikkelijke race", zo wijst hij naar de eerste editie van de race in het land. Nico Rosberg wist namens Mercedes die race te winnen en buiten het feit dat Sergio Pérez in een Force India het podium wist te bereiken, waren er weinig hoogtepunten terug te vinden uit die Grand Prix.

Daniel Ricciardo & Max Verstappen, Bakoe 2018

In de jaren daarna kwam de race door de straten van Bakoe wel echt van de grond. "We hebben wel een paar geweldige verhalen daaraan overgehouden. Niet allemaal leuke verhalen. 2018 was erg zwaar als je een Red Bull-fan bent. Maar wat je ziet, is dat je echt niet alleen maar die klassieke of historische Grands Prix hoeft te hebben", zegt Hinsey.

Miami

Miami

De eerste race op de parkeerplaats rondom het Hard Rock Stadium in Miami staat niet te boek als de meest opwindende race, maar Hinsey wijst naar de feiten. "Mensen waren verbolgen over wat er in Miami gebeurde, maar vergis je niet, er waren een bizar aantal inhaalmanoeuvres. Het was best een goede race. Het probleem was alleen de regisseur. Die liet niet zien dat dit circuit, in combinatie met de nieuwe regels, best wel goed werkte", legt hij uit.

'Dit is de weg naar voren'

Hinsey is dan ook van mening dat de Formule 1 de juiste stap heeft gezet, door de focus nu op de Verenigde Staten te leggen. "Ik denk dat dit de juiste weg naar voren is en als je dit niet wil, dan moeten we eigenlijk de klok gaan terugdraaien naar het tijdperk dat Bernie Ecclestone aan het roer stond. Coureurs mochten toen niets op social media zetten. Wat is het antwoord? De content voor nieuwe fans neerleggen en die zitten in Amerika."

Bernie Ecclestone & Mohammed Ben Sulayem

Uiteindelijk is Liberty Media, als eigenaar van de sport, uit op het behalen van winst en de grootste groei is te pakken in de Verenigde Staten. "De Amerikaanse markt houdt op dit moment van de Formule 1. Als je het geografisch bekijkt, dan is het land natuurlijk gigantisch. Als je dat vergelijkt met Europa. Je gaat van België naar Monza bijvoorbeeld. Maar van Florida naar Las Vegas dat is een gigantische afstand. Maar tegelijkertijd wie kan het zich veroorloven om naar Las Vegas te gaan", zo sluit hij af met een knipoog over de exorbitante bedragen die er worden gevraagd voor een weekend in Las Vegas, tijdens de Grand Prix.

Bekijk het hele interview met Hinsey in de video hieronder:

Artikel gaat verder onder video

