Wanneer maakt Viaplay donderdag haar langverwachte kwartaalcijfers bekend?

Donderdag 30 november 2023

Na het moment al twee keer te hebben uitgesteld, gaat Viaplay donderdag haar kwartaalcijfers openbaren. Wanneer mogen we de cijfers van de Scandinavische streamingdienst donderdag verwachten?

Viaplay heeft sinds 2022, het seizoen na het eerste kampioenschap van Max Verstappen, de uitzendrechten van de Formule 1 in handen. Daarnaast besloot het ook de uitzendrechten van de Formule 2, Formule 3, Darts, Premier League, Bundesliga en nog veel meer sporten (handbal onder meer) te kopen. Zeker de eerste maanden verliepen vrij matig, met veel technische problemen en klachten vanuit gebruikers. De afgelopen tijd zijn er al flink wat mensen vertrokken bij het bedrijf, heeft Viaplay besloten dat het geen jaarabonnementen meer beschikbaar stelt, gaat het zich focussen op Scandinavië, Nederland en Viaplay Select en is hun waarde op de beurs enorm gedaald. Al met al is het een rommelige periode geweest, die nog niet voorbij lijkt te zijn.

Twee keer uitstel

In eerste instantie zouden de kwartaalcijfers, waarvan verwacht wordt dat die niet fantastisch gaan zijn, al eind oktober bekend worden gemaakt. Dit werd uitgesteld, waarbij Viaplay in een statement zei dat er gesprekken gaande waren met aandeelhouders en investeerders van de streamingdienst. Tijdens deze gesprekken stond de herstructurering van het bedrijf centraal. Daarnaast zou Viaplay ook 'niet-kernactiviteiten' willen verkopen, ondanks dat het toen niet duidelijk werd waar Viaplay dan op doelt.

Op 29 november zou Viaplay dan alsnog met de cijfers komen, maar dit werd wederom uitgesteld. Dit keer was de reden dat het na het sluiten van de beurs op 30 november handiger was om de cijfers bekend te maken. "Dit is gedaan om de gesprekken met de grootste aandeelhouders, schuldeisers en obligatiehouders om de mogelijke herkapitalisatie [een soort bedrijfsreorganisatie, red.] van de groep verder te bespreken", aldus Viaplay.

Hoe laat komen de kwartaalcijfers?

Als Viaplay zich dit keer wel aan haar woord gaat houden, dan zou dit betekenen dat de langverwachte kwartaalcijfers ergens donderdagavond geopenbaard gaan worden. De NASDAQ in Stockholm sluit namelijk om 17:25 uur, dus ergens daarna zal Viaplay met de kwartaalcijfers komen, tenzij de streamingdienst het weer moet uitstellen.