Lars Leeftink

Donderdag 30 november 2023 14:39 - Laatste update: 14:50

Het weekend met een sprintrace, dat de afgelopen jaren geïntroduceerd is in de Formule 1, heeft bij fans, teambazen en coureurs voor veel discussie gezorgd als het gaat om het aantal vrije trainingen en de lengte van deze trainingen. Moeten er minder trainingen komen, of moeten de sessie minder lang worden? Steeds meer coureurs lijken in ieder geval voor verandering te zijn.

In gesprek met PlanetF1 laat Valtteri Bottas weten dat hij de trainingen graag korter zou zien. Hij ziet dan ook liever niet dat er meer vrije trainingen bij gaan komen. "Nee, dat denk ik niet, want het is voor iedereen hetzelfde. We hebben tegenwoordig sowieso te veel trainingen. Drie trainingen is te veel. We hebben dat niet meer nodig met de simulatietools die we tegenwoordig hebben." De Fin krijgt steun van een paar coureurs.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Welk team kan in 2024 Verstappen en Red Bull gaan uitdagen?

Bottas krijgt steun

Kevin Magnussen kreeg de vraag ook voorgeschoteld en was het eens met zijn college: "Nee, het is prima zo [het aantal trainingen]." Zo zijn er wel meer coureurs die van mening zijn dat drie vrije trainingen veel is en vooral de lengte van deze sessies best ingekort kunnen worden. Naast het aspect van het verzamelen van gegevens tijdens de sessie, leveren de sessies voor de fans vrij weinig tot geen spektakel op. Ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton geven aan dat een weekend met drie trainingen soms wel erg lang is en dat ze wel houden van de uitdaging om na de eerste vrije training meteen te kwalificeren. Toch zijn zeker niet alle coureurs van mening dat er minder, of minder lange, vrije trainingen moeten komen.

Coureurs zien ook uitdagingen bij minder trainingen

Nico Hülkenberg erkent dat er grote uitdagingen zijn die opgelost moeten worden om tot het verminderen van het aantal trainingen of de lengte van deze trainingen te komen. "Er zijn natuurlijk andere implicaties: hoe de rest van het schema moet worden aangepast en tv-tijden en ga zo maar door. Het is waarschijnlijk niet zo eenvoudig als we denken. Het zal nu een gespreksonderwerp worden."