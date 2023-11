Welk team kan in 2024 Verstappen en Red Bull gaan uitdagen?

Lars Leeftink

Donderdag 30 november 2023 12:32

Het seizoen 2023 was, nog meer dan in 2022 het geval was, een seizoen waarin Red Bull en vooral Max Verstappen eigenlijk totaal niet uitgedaagd werden. De vraag is of er iemand in 2024 verandering kan brengen in de dominantie?

Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 heeft tot nu toe in het teken gestaan van dominantie van Red Bull en Verstappen. In 2022 begon het nog veelbelovend, met mooie duels tussen de Nederlander en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Na vier races was dit echter wel afgelopen en zou Verstappen beginnen met domineren. De Nederlander werd met overmacht en meerdere records kampioen bij de coureurs, terwijl Red Bull voor het eerst sinds 2013 weer eens kampioen bij de constructeurs werd. In 2023 zou de Formule 1 te maken krijgen met het meest dominante seizoen van een coureur en een team ooit in de Formule 1. Verstappen werd wereldkampioen met negentien overwinningen, 21 podiumplekken en een 575 punten na 22 races. Dit zijn allemaal records, net zoals de tien zeges die Verstappen boekte achter elkaar. De vraag is vooral of iemand in 2024 een grotere uitdaging kan vormen dan in 2023 het geval was?

Hoe staat Red Bull ervoor?

Voordat we de andere teams behandelen, kijken we eerst even naar Red Bull zelf. De komende winter zal het team de straf voor het overschrijden van de budgetcap in 2021 achter de rug hebben, waardoor Red Bull gewoon 70% tijd in de windtunnel zal hebben in plaats van de 63% die het in 2023 had. Zelfs met deze straf liep Red Bull afgelopen winter nog verder uit op de concurrentie. Het team is, vanwege de voorsprong die het in 2023 had, al na de zomerstop begonnen met de voorbereidingen op het seizoen 2024 en de RB20. Dit geeft de regerend kampioen bij de constructeurs de kans om een voorsprong te pakken op de rest van de teams, iets wat niet gunstig lijkt voor de concurrentie. Dit, gecombineerd met de aanwezige kennis en de huidige vorm en kwaliteiten van Verstappen, zorgt ervoor dat de kans groot is dat Red Bull er ook in 2024 weer goed voor zal staan.

Wie maken kans om in te lopen?

Logischerwijze wordt er dan meteen gekeken naar de twee teams die de afgelopen jaren ook voorin meededen en de technische kennis en financiële mogelijkheden hebben om het gat in ieder geval een beetje te dichten: Mercedes en Ferrari. Bij Mercedes zal er echter eerst een groot vraagstuk opgelost moeten worden: het concept van de auto. Het team had in 2022 met hun concept enorm veel last van porpoising, iets wat het pas aan het einde van het seizoen echt onder controle had. In 2023 bleek het zero-sidepod concept geen succes te zijn. Vervolgens werd er gedurende het seizoen weer van concept geswitcht, maar Mercedes was hier vervolgens zelf niet al te blij mee. De conclusie, aldus teambaas Toto Wolff, is dat ook komende winter het concept weer op de schop gaat. Zelfs als dit concept in meteen een succes zou zijn, lijkt het niet realistisch om te denken dat ze ook meteen het gat richting Red Bull flink kunnen dichten.

Ferrari heeft een ander vraagstuk dat opgelost moet worden. In 2023 heeft het team veel mensen zien vertrekken en ook veel mensen aangenomen, waarvan er veel pas aan het einde van het seizoen zijn begonnen of komende winter gaan beginnen. Daarnaast was er in 2023 hetzelfde probleem als in 2022: op zaterdag is de auto van Ferrari enorm competitief en in staat om pole te veroveren, maar op zondag wordt deze eerste plaats dan vaak weer uit handen gegeven. Dit komt deels door strategische fouten en de betrouwbaarheid, maar vooral vanwege de enorme degradatie van de banden. Het zorgt ervoor dat de coureurs minder lang kunnen pushen en soms zelfs de hele strategie op zijn kop gezet moet worden. De vraag is of dit in 2024 opgelost kan worden, want als dit het geval is, dan heeft Ferrari verder de coureurs, pure snelheid en auto om Red Bull ook op zondag uit te dagen.

McLaren het grootste gevaar?

Toch komen veel mensen vooral uit bij McLaren, dat in 2023 dramatisch begon en langzaam maar zeker beter werd. In Europa was daar ineens een upgradepakket dat ervoor zorgde dat McLaren op zaterdag mee kon strijden om pole en op zondag om podiumplekken kon strijden. Lando Norris liet zien wat hij kan als hij echt een goede auto heeft, terwijl ook Oscar Piastri als rookie meteen indruk maakte. Kortom: Bij McLaren heerst een positieve sfeer en zijn de technische kennis, de coureurs, de fabriek en inmiddels ook de financiële middelen aanwezig om in 2024 een volgende stap te zetten zoals Aston Martin dit in de afgelopen winterstop heeft gedaan.

Aston Martin, Williams en Alpine

Gezien de afgelopen winter kunnen grote stappen van Aston Martin, Williams en Alpine niet uitgesloten worden. Aston Martin heeft echter sinds die goede start aan het begin van het seizoen 2023 een stap achteruit moeten zetten, zowel op zaterdag als op zondag. Het team heeft het al lastig genoeg om met twee auto's in de top tien te komen en heeft het vooral op zaterdag erg moeilijk. Toch heeft het team nu een compleet nieuwe en moderne fabriek en campus in gebruik genomen en zijn ook hier de ingrediënten in huis om een stap te zetten in 2024.

Deze stap zou Williams in 2024 eindelijk ook kunnen gaan zetten. Het team maakte in 2023 zeker indruk op zaterdag en qua topsnelheid, waarbij Williams het op zondag vervolgens lastig had om daar echt vaak een resultaat uit te halen. Vooral Alex Albon overtuigde, maar de auto is in de langzamere bochten en bochten die tussen lage en hoge snelheid zitten minder dan die van de concurrentie. De vraag is of Williams in 2024 daar kan verbeteren en of het team tevens meer te zien krijgt van de kwaliteiten van Logan Sargeant, iets wat in 2023 amper tot niet gebeurde. De Amerikaan heeft nog geen contractverlenging gekregen, maar de algemene verwachting is dat hij ook in 2024 coureur van Williams zal zijn.

Dan is er nog Alpine, dat in 2023 nooit echt de stap naar de top vijf kon maken en erg wisselvallig was. Er waren wederom veel betrouwbaarheidsproblemen (Esteban Oon viel zeven keer uit in 2023), wat veel puntenheeft gekost. Daarnaast is er ook op bestuurlijk gebied veel aan de hand. Dit lijkt, samen met de betrouwbaarheid, eerst opgelost te moeten worden voordat het team serieus na kan denken over een stap vooruit. Het verbeteren van de betrouwbaarheid en de situatie achter de schermen zou tegelijkertijd echter al een flinke stap vooruit zijn.

De rest

Dan zijn er nog drie teams waar, op basis van 2023 en de afgelopen jaren, niet al te veel van verwacht moet worden. Te beginnen met AlphaTauri, dat volgend jaar behoorlijk wat veranderingen door gaat maken. Het team had in 2023 geen fantastische auto, alhoewel er aan het einde van 2023 verbetering zichtbaar was. Zowel op zaterdag als op zondag trok het team echter vaak aan het kortste eind. Met Laurent Mekies als nieuwe teambaas en een nieuwe teamnaam en identiteit hoopt het zusterteam van Red Bull op een frisse start. De vraag is of alles echter meteen al op zijn plaats zal vallen, want normaal gesproken kost dit tijd.

Haas lijkt een beetje vast te zitten in de achterhoede van F1. Met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg heeft het team twee ervaren coureurs die belang hebben bij succes op de korte termijn. Zeker Hülkenberg haalde in 2023, vooral op zaterdag, vaak het maximale uit de auto. Op zondag had het team veel problemen met het vinden van consistente snelheid en had het tevens problemen met de degradatie van de banden. Als deze problemen opgelost kunnen worden, kan er een stap gezet worden. Het probleem is alleen dat dit al jaren het probleem is bij Haas en ze elke winter de oplossing niet konden vinden.

Alfa Romeo, of Sauber vanaf 2024, lijkt vooral met 2026 bezig te zijn. Alfa Romeo neemt eind 2023 afscheid van Sauber, dat vanaf 2026 samen gaat werken met Audi. In de tussentijd zal Sauber wel doorgaan, maar het gevoel is dat alles toch vooral in het teken staat van het nieuwe tijdperk. Zeker Valtteri Bottas zal hier niet al te blij mee zijn, want de huidige auto is allesbehalve goed genoeg om consistent mee te doen om plekken in de top tien.

Conclusie

De kans lijkt vrij groot te zijn dat Red Bull, en dan vooral Verstappen, in 2024 wederom de grote favoriet is. McLaren en Ferrari lijken de grootste kanshebbers te zijn om het gat te verkleinen, met Mercedes als outsider als het nieuwe concept meteen werkt. Daarachter zouden Aston Martin, Williams en Alpine nog een stap kunnen maken richting de vier topteams, maar het gat met Red Bull zal niet gedicht gaan worden.