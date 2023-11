Lars Leeftink

Woensdag 29 november 2023 18:39 - Laatste update: 18:42

Alain Prost, oud F1-coureur en viermaal kampioen in de koningsklasse, is van mening dat de teams 'harder moeten werken' en minder moeten klagen als ze het gat met Red Bull Racing en Max Verstappen willen verkleinen.

Tegenover de Duitse tak van Sky Sports, geciteerd door Motorsport.com, laat Prost weten dat hij zich helemaal niet irriteert aan het feit dat er weer een dominante coureur in F1 is. Volgens de Fransman is dit alleen maar een hele knappe sportprestatie van de coureur en van het team. "Velen hebben gezegd dat het slecht is dat één team en één coureur domineren. Ik bewonder het altijd als een team het zo goed doet als Red Bull en Max. Als iemand op zo'n manier domineert, is dat de uitkomst van het werk dat daar noodzakelijk voor is. Je kunt alleen complimenten geven."

Harder werken

Prost irriteert zich aan het feit dat veel teams, fans en coureurs klagen over de dominantie van Red Bull en Verstappen in 2022 en 2023. Volgens Prost heeft Red Bull dit helemaal zelf afgedwongen en is het aan de andere teams om het gat dat is ontstaan, te dichten. "Je moet harder werken als je dit niveau wil bereiken. Ik begrijp dat het soms frustrerend kan zijn, maar ik vond het geweldig."

Verstappen is nog jong

Prost denkt echter niet dat Verstappen al aan zijn limiet zit. Toch is de Fransman zeer te spreken over hoe gecontroleerd en gefocust Verstappen gedurende het seizoen is geweest. "Max is nog altijd heel jong, maar de focus die hij vanaf het begin van zijn carrière had en zijn passie voor autosport zijn heel belangrijk. Hij zegt altijd was hij denkt. Het gebeurt niet vaak dat iemand zo toegewijd is aan zijn sport. Hij heeft iets bijzonders: hij wordt steeds sneller en verzamelt meer ervaring."