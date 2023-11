Lars Leeftink

Woensdag 29 november 2023 17:54

Esteban Ocon sloot het F1-seizoen 2023 dinsdag af met een eerste plaats tijdens de testdag in Abu Dhabi. Het was een dag waarop jonge coureurs in actie kwamen en de banden van Pirelli getest werden, maar met 110 rondjes en een 1.24.393 zou de ervaren Fransman de testdag op P1 afsluiten. Ocon blikt terug op een geslaagde dag.

Tegenover Formula1.com blikt Ocon terug op zijn geslaagde testdag. "Het ging erg goed, ik denk dat het een zeer interessante dag was. We hebben dingen kunnen testen die we anders niet zouden kunnen testen. Het was dus heel erg interessant, waarschijnlijk de interessantste test die ik ooit heb gedaan en het heeft ook een aantal goede resultaten opgeleverd. Ik denk dat het nuttig zal zijn voor de auto van volgend jaar in het algemeen. Ik ben blij met het resultaat van de test en het is goed om de data te hebben, ook met Jacks [Doohan] auto. We konden veel dingen vergelijken. Het was zoals ik al zei een interessante test. Ik ben blij dat ik het jaar zo kan afsluiten."

Doorwerken in de winter

Volgens Ocon begint ook het team nu te merken dat de reglementen al wat langer bestaan en wordt het steeds uitdagender om verbeteringen te vinden. "Het is duidelijk een continuïteit van het reglement. We proberen te blijven leren van dit jaar en hopen de goede dingen mee te nemen naar de auto van volgend jaar. Dat is het doel en dat zal ook het doel zijn in de winter. We gaan dingen uitproberen op de simulator om het maximale te halen uit de gegevens die we daar invoeren. Het was echt een goede dag, er zijn mooie dingen gebeurd. Dus ja, we kunnen trots zijn op iedereen, want het is een lang seizoen geweest. Iedereen is moe op dit moment en we hadden nul problemen met beide auto's."

Terugblik op 2023

Ocon is niet erg tevreden met het seizoen 2023 en kijkt ernaar uit om in 2024 beter te presteren met Alpine. "Ik ben niet enorm tevreden met dit seizoen, dat is duidelijk. Ik denk dat we het afgelopen jaar een aantal goede dingen hebben gedaan. We hebben als team een aantal sterke resultaten behaald, bijvoorbeeld in Monaco en Zandvoort. Op deze plaatsen waren we erg sterk als team, maar we waren helaas niet consistent genoeg en hadden te veel uitvalbeurten. Dat heeft ons natuurlijk veel gekost dit jaar. We blijven werken en ik ben er vrij zeker van dat er goede dingen zullen komen. Ik vertrouw erop dat het team goed werk zal leveren in de winter. Iedereen is hongerig naar meer en we blijven ons verbeteren."