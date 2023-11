Hamilton eerlijk over zelfvertrouwen na moeizaam jaar: "Heb ik het nog wel, is het weg?"

Jan Bolscher

Woensdag 29 november 2023 12:44

Lewis Hamiton vertelt dat er momenten zijn geweest tijdens het Formule 1-seizoen van 2023, waarop hij aan zichzelf begon te twijfelen. Inmiddels heeft Mercedes volgens de Brit echter weer een stip aan de horizon.

Mercedes domineerde tussen 2014 en 2021 in de Formule 1, maar bij het ingaan van een nieuw tijdperk begin 2022 sloeg de Duitse grootmacht de plank mis. De renstal introduceerde het 'zero sidepod concept', maar ontdekte al snel dat de W13 voor geen meter ging. In 2023 werd in eerste instantie vastgehouden aan datzelfde concept voor de W14, om het uiteindelijk volledig over boord te gooien. Voor volgend seizoen moet er dan ook een Mercedes met een compleet nieuwe filosofie op de baan worden gezet. De twee moeizame seizoenen hebben er ingehakt bij Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen begon zelfs aan zijn eigen kunnen te twijfelen.

Zelfvertrouwen Hamilton

"Als je een lastig seizoen hebt zoals dit, komen er uiteindelijk altijd momenten waarop je jezelf afvraagt: 'Ligt het aan mij of aan de auto? Heb ik het nog wel? Is het weg?'", vertelt hij in gesprek met de BBC. "Omdat je hetgeen kwijt bent dat... Wanneer the magic happens, wanneer alles samenkomt, jij en de auto, die vonk. Dat is heel bijzonder. En dat is waar je naar op zoek bent. Ik ben maar een mens. Als iemand in deze wereld tegen je zegt dat ze die momenten niet hebben, zijn ze in ontkenning. We zijn allemaal mensen.

Terughoudendheid

Hamilton vervolgt: "Ik weet nog dat het precies hetzelfde voelde [als het jaar ervoor], en dat was absoluut geen lekker gevoel. Ik had hele hoge verwachtingen. Toen we in februari doornamen hoe de auto ervoor stond was ik iets terughoudender, want een jaar eerder was het: 'De auto is geweldig, het is uniek, niemand heeft zoiets.' En toen was daar de eerste test... Dus ik was iets voorzichtiger toen ik luisterde en had zoiets van: we gaan het zien. En toen bleek dat de auto allerlei problemen had."

In een rechte lijn

De Mercedes-coureur wist naar eigen zeggen al snel dat hij een lang jaar voor de boeg had: "Ik weet zeker dat er frustraties waren, want ik had om bepaalde aanpassingen gevraagd, en die waren niet gedaan. Niemand wist precies wat het probleem was, hoe we het op moesten lossen. Met de ervaring van het jaar ervoor paste ik mijzelf toe, door met de jongens te gaan zitten. We hadden veel betere meetings. Ik was in staat een stuk positiever te blijven tijdens het seizoen. Ik had zoiets van: 'Het wordt een lang seizoen, maar laten we niet opgeven.'" Hamilton gelooft dat Mercedes voor 2024 weet waar het heen moet: "Maar de weg daar naartoe is geen rechte lijn", besluit hij.