Brian Van Hinthum

Woensdag 29 november 2023 11:49

Na de Grand Prix van Abu Dhabi kunnen de coureurs langzaam maar zeker toeleven naar een welverdiende vakantie. Na het slopende seizoen met maar liefst 22 races, moeten sommige heren nog een aantal werkzaamheden verrichten. Daarna is het tijd voor ontspanning. Lewis Hamilton vertelt over zijn plannen.

Het Formule 1-seizoen van 2023 kende een flink aantal van 22 races en met het eindigen van de Grand Prix van Abu Dhabi zit deze bomvolle en lange jaargang erop. De heren vlogen de hele wereld over met af en toe zware wisselingen tussen tijdzones en het was in het laatste raceweekend wel duidelijk dat het jaar zijn tol bij veel coureurs, medewerkers en teams zijn tol begon te eisen. Inmiddels kan het vizier richting de winterstop en krijgt men tijd om te batterijen weer op te laden.

Hamilton nog even zoet

Ook Hamilton gaat zich langzaam maar zeker richten op de winterstop, nadat hij na een lastig jaar derde werd in het wereldkampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen geeft bij ESPN echter aan nog wel even aan de bak te moeten, voordat het zover is. "Ik ben nog niet klaar met het werk tot 10 december, wat eigenlijk het vroegste is dat ik ooit klaar ben. Normaal ben je ergens pas rond de 20e klaar met werken. Daarna ga ik naar Los Angeles en ga ik een beetje aan muziek werken. Een vriend van mij gaat een kind krijgen, dus daar zal ik ook zijn", vertelt de Britse coureur.

Hamilton op de latte

De zevenvoudig wereldkampioen gaat vervolgens op de latten: "Vervolgens is het tijd voor familie in de bergen. Frisse lucht, wandelen, skiën. Dat doe ik meestal in Colorado. Daar beweeg ik veel ronden. Ik ga vaak richting Aspen, daar heb ik een hoop vrienden. Het is zo'n mooie plek. Eerlijk gezegd is het mijn favoriete plek. Super vredig. Ik draag de hele dag een onesie. Een onesie en mijn Crocs. Ik hoef me niet de hele tijd druk te maken dat ik op de foto gezet word. Ik ga gewoon mijn boodschappen doen. Het is het enige moment van het jaar dat dat lukt. De meeste mensen in de bergen kijken niet naar onze sport.