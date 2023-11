Lars Leeftink

Dinsdag 28 november 2023 20:59

Jake Dennis mocht dinsdag, bij afwezigheid van Max Verstappen, samen met Sergio Pérez de laatste dag van het F1-2023 afwerken in Abu Dhabi. Pérez werd tijdens de afsluitende testdag vierde en reed 117 rondjes, Dennis eindigde op P14 met 124 rondjes. De twee coureurs en Ganpier Lambiase, hoofd Race Engineering, blikken terug op de testdag.

Pérez blikt in een persbericht van Red Bull terug op de testdag, die officieel een einde maakte aan het succesvolle seizoen 2023 van Red Bull in F1. "Het was een erg positieve dag en er viel nog veel te leren. Het was belangrijk om er tijd in te steken. Ik heb vandaag meer dan twee keer de raceafstand gereden en ik ben blij met het werk dat we hebben gedaan. Vooral omdat we hier net uit een race komen, is alles nog erg vers en de baan was erg representatief, vooral 's middags, dus het was een productieve test. We hebben wat goede informatie verzameld voor volgend seizoen en het is een geweldige manier om zo'n dominant jaar af te sluiten."

Dennis blij met testdag en RB19

Dennis mocht als vervanger van Verstappen veel rondjes rijden in de RB19 en was blij met het resultaat. "Wat een geweldige auto! Het was een hele speciale dag voor me. In VT1 spring je er gewoon in en probeer je te overleven, maar vandaag kun je de grenzen wat meer opzoeken en de auto echt begrijpen. En ik denk dat we dat ook hebben gedaan. Checo en ik hebben veel data voor het team verzameld. Uiteraard was mijn rol vandaag een beetje anders dan die van Checo, maar vanuit mijn perspectief hebben we veel gegevens die we mee terug kunnen nemen naar de simulator en waarmee we dingen verder kunnen verbeteren voor de RB20 en de ontwikkeling in het algemeen. Ik heb van elke ronde genoten, het was een geweldige dag."

Lambiase zag productieve dag

Lambiase, vooral bekend als engineer van Verstappen, blikt in het bericht van Red Bull ook nog terug op de testdag in Abu Dhabi. "We hebben vandaag alles bereikt wat we hoopten te bereiken. Voor Checo was het een kwestie van een paar punten bijwerken waarover hij nog wat vraagtekens had gedurende het seizoen. Voor Jake [Dennis] ging het erom dat hij nog meer vertrouwd raakte met de auto. We hebben gekeken naar verschillende afwegingen tussen mechanische en aerodynamische testonderdelen, zodat hij feedback kan geven voor zijn race-ondersteuning met ons op de simulator, wat voor ons van vitaal belang is in onze ontwikkeling voor 2024."