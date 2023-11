Lars Leeftink

Dinsdag 28 november 2023 19:29

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft het in een fel interview opgenomen voor Michael Masi, de wedstrijdleider die een grote rol speelde in het verloop van de controversiële F1 Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Volgens Ben Sulayem zijn de bedreigingen die Masi kreeg onacceptabel, maar kan de huidige president van de FIA niet met excuses komen voor iets waar hij niet bij betrokken was.

In gesprek met The Independent gaat Ben Sulayem in op de situatie rondom Masi. De teambaas moest na het seizoen 2021 vertrekken vanwege zijn rol tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, waarin Max Verstappen de titel won ten koste van Lewis Hamilton door een late safety car. Er is nooit een verontschuldiging gekomen vanuit Masi of de FIA, iets wat Hamilton en Mercedes de organisatie en Masi kwalijk nemen, maar volgens Sulayem kan hij zich niet verontschuldigen voor iets dat voor zijn tijd is gebeurd. "Ik bied altijd mijn excuses aan, maar ik kan me niet verontschuldigen voor iets dat vóór mijn tijd is gedaan. Oké, ik zal de excuses aanbieden, maar ik zal Michael Masi opnieuw aannemen. Denk je dat dat juist is?”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko over toekomstige rol Tost: "Zal stand-by consultancy doen in 2024 en 2025"

Ben Sulayem komt op voor Masi

Masi, die sindsdien amper meer in de buurt van de Formule 1 te vinden is, heeft het sinds de race in Abu Dhabi in 2021 flink te verduren gekregen. De Australier wordt verdedigd door Ben Sulayem, die het onacceptabel vindt. "De arme man is aangevallen en bedreigd. Michael Masi ging door een hel. Hel! En als ik zie dat er een kans is en de FIA hem nodig heeft, en Michael Masi de juiste persoon is, dan zal ik hem aannemen."

Bedreigingen

De bedreigingen gaan echter niet alleen richting Masi, maar ook richting Ben Sulayem en werknemers van de FIA. “Ik had zelfs mensen die me dreigden me te vermoorden, omdat ik de macht had om het te veranderen [het resultaat]. Maar ik zei tegen hen: ‘Sorry, het WK van 1966, Engeland tegen Duitsland, klopte dat? Hebben ze het veranderd? Nee.’ Hebben ze het aan Duitsland gegeven? Nein.”