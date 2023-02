Remy Ramjiawan

Volgens het Italiaanse Formu1a is de SF-23 zo'n twee tot drie kilo lichter dan de F1-75, de wagen waarmee Charles Leclerc en Carlos Sainz vorig jaren mee mochten racen. Daarmee zou Ferrari zo'n tiende per ronde hebben gevonden.

Het gewicht van de huidige generatie Formule 1-auto's is voor veel teams een zorgenkindje geweest. Alfa Romeo wist aan het begin van 2022 haar auto op gewicht te krijgen, maar dat lukte veel andere teams nog niet. Red Bull kwam met de rappe RB18 uit de winterstop, maar het was duidelijk dat het team nog mogelijkheden zocht om zich te ontdoen van een aantal kilo's. Ferrari had minder last van het gewicht en het Italiaanse medium meldt dat het team ten opzichte van vorig jaar een aantal kilo's van de auto heeft weten af te schrapen.

Minimumgewicht

In de sport geldt momenteel een minimumgewicht van 796 kg voor een Formule 1-auto. Toch staat dat nog niet vast, want de F1-commission buigt zich op 21 februari over het minimumgewicht. Het zou namelijk zomaar zo kunnen zijn dat het gewicht van vorig seizoen (798 kg), ook dit jaar zal gelden.

Los van de regelgeving heeft Ferrari in het chassis al een aantal kilo's weten te besparen, maar in de planning staat ook een aanpassing van het minimumgewicht wat betreft de power unit. Momenteel is dat 151 kg, maar de verwachting is dat dit met 1 kilo omlaag zal gaan. Ook zou het team een nieuwe techniek hebben gevonden, waarmee het gewicht van de aansluiting tussen het frame en de power unit zou zijn verlaagd. Dit alles zou zo'n tiende per seconde per ronde waard zijn.

