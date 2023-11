Jan Bolscher

Dinsdag 28 november 2023 16:37

Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelt dat het tegen alle verwachtingen in is dat Red Bull Racing in 2024 verslagen kan worden. Ondanks dat de Duitse formatie met een blanco vel papier begint, zal naar eigen zeggen eerst de Mount Everest beklommen moeten worden.

Het Formule 1-team van Mercedes heeft afgelopen seizoen beslag weten te leggen op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar de achterstand op Red Bull Racing is groot. De renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez won 21 van de 22 races en kon door de grote voorsprong qua performance al vroeg in het jaar de focus verschuiven naar de auto voor 2024. Lewis Hamilton liet in Abu Dhabi optekenen dat Red Bull Racing de RB19 sinds augustus al niet meer heeft aangeraakt, en noemde dit zorgwekkend.

Artikel gaat verder onder video

Tegen alle verwachtingen in

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolf steekt niet onder stoelen of banken dat het er momenteel niet goed uitziet: "Red Bull is in 2022 met een groot voordeel aan deze nieuwe reglementen begonnen, en dat hebben ze vast weten te houden", citeert GrandPrix247. "Je moet respect hebben voor wat ze hebben bereikt qua engineering, en ook voor de coureur. Red Bull verslaan onder de huidige reglementen is tegen alle verwachtingen in, dat moge duidelijk zijn."

Mount Everest

De Oostenrijker vervolgt: "Maar tegelijkertijd hebben we gezien hoe McLaren met een update een seconde rondetijd wist te winnen. AlphaTauri was ook sterk richting het eind, en misschien vindt Aston Martin tijdens de winter wel iets waarmee enorm veel performance wordt ontgrendeld. We moeten er eerlijk naar kijken, en deze auto gaat nooit goed genoeg worden om voor een kampioenschap te vechten. We hebben in de lente daarom besloten dat we terug gaan naar de tekentafel en met iets nieuws komen voor volgend jaar. Maar we staan voor de Mount Everest."