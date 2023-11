Verstappen: 'Mooiste herinnering is het plezier dat we als team hebben gehad'

Jan Bolscher

Max Verstappen zal later vanachter de geraniums naar eigen zeggen niet terugdenken aan alle overwinningen of pole positions die hij tijdens het Formule 1-seizoen van 2023 heeft behaald, maar vooral aan al het plezier dat hij en Red Bull Racing samen hebben beleefd.

Verstappen heeft inmiddels drie wereldkampioenschappen achter zijn naam staan en verbreekt record na record in de Formule 1. Tegelijkertijd is de Nederlander nog altijd slechts 26 jaar en kan hij - mocht hij dat zelf willen - nog een hele tijd mee. Velen zien hem dan ook als een serieuze kanshebber om het meest prestigieuze koningsklasse-record van allemaal te verbreken: de meeste wereldtitels ooit bij elkaar rijden. Momenteel delen Michael Schumacher en Lewis Hamilton deze eretitel met ieder zeven wereldkampioenschappen.

Plezier als team

Als Verstappen over een x-aantal jaar achter de geraniums zit, zal hij echter niet vooral terugdenken aan alle geboekte successen. Dat blijkt als hem wordt gevraagd wat hij zich het meest van zijn dominante 2023-seizoen zal blijven herinneren: "Ik denk de teamspirit. Niet zozeer de overwinningen, pole positions, ronden aan de leiding of wat dan ook. Gewoon het plezier dat we hadden als team", klinkt het.

Goede atmosfeer

De Red Bull Racing-coureur vervolgt: "De overwinningen zijn fantastisch, maar ik denk dat het heel belangrijk is om een goede atmosfeer binnen het team te hebben en veel plezier te maken. De mensen met wie je werkt... Er zijn heel veel slimme mensen binnen dit team. Wat je ook doet in het racen, dat zal nooit veranderen. Dus ja, gewoon om iedereen aan het werk te zien, iedereen iedere dag zijn best zien doen, en alles geven wat ze hebben. Dat is heel mooi om te zien", besluit hij.