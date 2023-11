Vincent Bruins

Er is nog maar één zitje beschikbaar voor het Formule 1-seizoen van 2024. Het is namelijk onzeker of Logan Sargeant zijn plekje bij Williams mag behouden. De Amerikaan werd ook tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi niet bevestigd voor volgend jaar, en Frederik Vesti zou zich als nieuwe kandidaat hebben gemeld.

Ondanks een tegenvallende laatste wedstrijd van het seizoen op het Yas Marina Circuit werd Williams zevende in het constructeurskampioenschap met drie punten voorsprong op AlphaTauri. Alexander Albon is verantwoordelijk voor 27 van de 28 punten die Williams heeft verdiend dit jaar. Sargeant, die nu zijn debuutseizoen achter de rug heeft, scoorde er slechts één na de diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc in de Grand Prix van de Verenigde Staten. "Hij zal altijd deel blijven uitmaken van onze academie. Hij is nog steeds een uitstekend snelle coureur," vertelde teambaas James Vowles, die Sargeant dus nog niet wil bevestigen voor 2024, bij F1TV. "Ik denk ook dat als we daar [zijn toekomst] afstand van nemen en kijken naar de laatste vijf races en hoe hij zich heeft verbeterd, je tekenen kunt zien dat hij doet wat we nodig hebben om het zitje te verdienen. Maar we kunnen dat op dit moment nog niet bevestigen."

Vowles mag telemetrie Vesti bekijken

Volgens Ralf Schumacher is er nog onzekerheid over wie de teamgenoot wordt van Alexander Albon, omdat Mercedes-junior Vesti nu ook een kandidaat zou zijn voor het stoeltje. "In Las Vegas vroeg ik me al af waarom James Vowles Sargeant nog niet had [bevestigd] bij Williams," zei de jongere broer van Michael Schumacher bij Sky Deutschland. "Het komt waarschijnlijk vanwege het feit dat Frederik Vesti nu op het verlanglijstje staat en [Vowles] heeft zijn ogen op hem gericht in Abu Dhabi, en hij mag zijn telemetrie bekijken om mogelijk een beslissing te maken voor volgend jaar." Vanwege het verplichte rookieprogramma reed Vesti al een vrije training in Mexico-Stad en in Abu Dhabi. De Deen streed op het Yas Marina Circuit om de Formule 2-titel, waarin hij het gat naar Théo Pourchaire wel wat kon dichten, maar uiteindelijk toch genoegen moest nemen met vice-kampioen zijn. Vesti komt morgen (dinsdag) ook uit voor Mercedes in de zogeheten Young Driver Test.