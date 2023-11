Brian Van Hinthum

Maandag 27 november 2023 14:13

Charles Leclerc deed er zondag tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi alles aan om Ferrari tweede te laten worden in het constructeurskampioenschap. Na zijn felle strijd vroeg de Monegask aan het team of hij een aantal donuts mocht maken. Het verzoek werd geweigerd en dat zorgde dan weer voor frustratie en teleurstelling bij Leclerc.

Voor het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi waren Ferrari en Mercedes nog in een spannende strijd verwikkeld om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, daar de Italiaanse en Duitse renstallen slechts gescheiden werden door vier punten. Tijdens de race deed Leclerc er alles aan om de nodige punten voor het team binnen te halen en de coureur uit Monte Carlo liet zelfs Sergio Pérez - hij had een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek - voorgaan in een ultieme poging om George Russell vierde te laten worden in plaats van derde.

Entertainment voor de fans

De actie van Leclerc was tevergeefs, want Pérez wist geen vijf seconden weg te rijden van de Mercedes-coureur en zodoende eindigde Mercedes alsnog op drie punten voorsprong voor de Maranello-formatie. Het zorgde natuurlijk voor teleurstelling na een seizoen dat sowieso al nogal frustrerend was voor Leclerc. De uiteindelijke nummer vijf bij de coureurs wilde in ieder geval na afloop van de race de fans nog even trakteren op wat spektakel en hij vroeg op de boardradio dan ook of hij op het rechte stuk een aantal donuts mocht maken met zijn Ferrari.

Vloekende Leclerc

Leclerc kreeg echter niet het antwoord waar hij op gehoopt had: "Geen burnouts, alsjeblieft. Rechtstreeks naar de grid", zo zei race-engineer Xavier Marcos. Het zorgde voor frustratie en het nodige gevloek vanuit de cockpit van de Monegask. "Argh, dit mag niet eens! For fucks sake", klonk het veelzeggende antwoord van Leclerc, terwijl Max Verstappen op het rechte stuk wél donuts aan het draaien was. Waarom Leclerc precies geen donuts mocht maken, is niet bekend. Mogelijk had het te maken met het feit dat de Ferrari deze week nog voor de banden- en rookietests in Abu Dhabi gebruikt moet worden. Ook zou het zo kunnen zijn dat er te weinig benzine in de Ferrari zat om daarna nog het verplichte monster aan de FIA af te staan.