Vincent Bruins

Zondag 26 november 2023 20:11

In deze video gaan we het hebben over Sergio Pérez die op het matje werd geroepen bij de FIA, nadat hij de stewards had beledigd. Max Verstappen reageerde emotioneel op de boardradio van vader Jos, terugblikkend op een dominant seizoen. Daarnaast horen we ook van Charles Leclerc die een spelletje wilde spelen om proberen Ferrari de tweede plek in het constructeurskampioenschap te geven, en van Lewis Hamilton die opgelucht is dat het seizoen eindelijk is afgelopen.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.