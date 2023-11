Vincent Bruins

Sergio Pérez is als tweede over de streep gekomen in de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi, maar de coureur van Red Bull Racing is vanwege een tijdstraf teruggevallen naar de vierde positie. Hij kreeg deze straf na contact met Lando Norris. Nu moet de Mexicaan zich melden bij de FIA na het mogelijk beledigen van de stewards.

Pérez ving de wedstrijd op het Yas Marina Circuit aan vanaf de negende positie, nadat zijn rondetijd vanwege track limits werd afgepakt in Q3. De Mexicaan kwam langzaam maar zeker wel sterk naar voren. In de slotfase vocht hij zelfs nog om een podiumplekje, maar in zijn jacht op een trofee kwam hij Norris tegen. Pérez remde ontzettend laat voor de chicane van bocht 6 en 7 en raakte daarbij de McLaren. De stewards onderzochten het incident meteen en besloten Pérez een tijdstraf van vijf seconden te geven. Hierdoor werd de Red Bull niet als tweede, maar als vierde geklasseerd achter Charles Leclerc en George Russell.

Mogelijke overtreding van International Sporting Code

Pérez was het duidelijk niet eens met de straf en zei over de boardradio: "De stewards zijn een grap, man. Ik kan het niet geloven. Ze zijn zo slecht geweest dit jaar, maar dit is een grap. Dat was echt een grap." Zijn engineer Hugh Bird was het met hem eens: "Ik begrijp niet waar ze naar kijken." Ook teambaas Christian Horner deelde zijn mening over de tijdstraf: "Je verdient daar geen straf voor. Het leek eerder op een race-incident." Omdat Pérez mogelijk de stewards heeft beledigd, zou het kunnen zijn dat hij artikel 12.2.1.k van de International Sporting Code van de FIA heeft overtreden, waarin staat dat wangedrag jegens stewards of personeelsleden van de FIA niet wordt getolereerd.