Jeen Grievink

Zondag 26 november 2023 15:32 - Laatste update: 16:20

Max Verstappen heeft ook de allerlaatste race van het seizoen, de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, op zijn naam weten te zetten. Hij finishte voor teamgenoot Sergio Pérez en Ferrari-coureur Charles Leclerc. De tweede plaats in het constructeurskampioenschap ging naar Mercedes.

Verstappen begon de race op het Yas Marina Circuit vanaf pole position en kende een goede start. Dat gold echter ook voor Leclerc, die vanaf de tweede startplek bijzonder goed wegkwam en wist aan te haken bij de Red Bull. Leclerc probeerde het wel, maar wist niet aan Verstappen voorbij te gaan. Pérez verloor bij de start plekken aan Gasly en Hamilton, al maakte hij de schade ten opzichte van de Mercedes al snel weer ongedaan. Vervolgens ontstond er een hard gevecht tussen Piastri en Russell, met als inzet de vierde plaats. Deze strijd werd uiteindelijk beëindigd in het voordeel van de Mercedes. Verstappen had inmiddels een gaatje van anderhalve seconde richting Leclerc, maar wist deze in de beginfase niet verder uit te bouwen.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton raakt Ocon, Verstappen breidt voorsprong uit

Al vroeg in de wedstrijd werden er een aantal pitstops gemaakt, waardoor het veld virtueel door elkaar werd gehusseld. Hamilton liep op zijn beurt schade op aan de voorvleugel, nadat hij de achterkant van Ocon toucheerde. Toch leverde hij nauwelijks aan snelheid in, want Hamilton kon een behoorlijk tempo blijven rijden. Datzelfde gold ook voor zijn teamgenoot, die bezig was om een podiumplek binnen te harken. Verstappen had gat richting Leclerc inmiddels verder vergroot tot een ruime zeven seconden, zo halverwege de wedstrijd. Op dat moment reed iedereen op de harde band, met uitzondering van Bottas, die zijn ronden afwerkte op een set van de mediums.

Pérez op jacht naar podium

In de laatste fase van de wedstrijd werden zowel Verstappen als Pérez naar binnen geroepen voor hun tweede stop. Verstappen bleef echter ruimschoots voor Leclerc en Pérez kwam op plek zes terug de baan op, achter Tsunoda. De Mexicaan hoopte stiekem nog richting de podiumplaatsen te kunnen rijden. Het leverde een akkefietje op met Norris, met wie hij in aanraking kwam tijdens een gevecht om de vierde plek. Beide heren wezen elkaar aan als schulige, maar konden hun weg wel vervolgen. In de laatste tien ronden moest Pérez nog vier seconden goedmaken op Russell om naar het podium te rijden.

Tijdstraf Pérez, Ferrari en Mercedes hopen op P2

Pérez slaagde er uiteindelijk in Russell te passeren, maar kreeg wel een vijf seconden tijdstraf aan z'n broek, waardoor ie een gat moest trekken in de absolute slotfase. En dat gat van vijf seconden was ook cruciaal voor Russell, in de strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap met Ferrari. Het was daardoor op meerdere fronten een spannende eindfase van de allerlaatste wedstrijd van het seizoen.

Verstappen wint, Mercedes tweede bij constructeurs

Leclerc offerde zelfs zijn tweede plaats op aan Pérez, in de hoop hierdoor Russell dwars te kunnen zitten met het oog op de tweede plaats bij de constructeurs. Het bleek uiteindelijk niet genoeg, want Mercedes ging er met de tweede stek vandoor. Verstappen won de race, gevolgd door Pérez en Leclerc. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Russell, Norris, Piastri, Alonso, Tsunoda, Hamilton en Stroll.