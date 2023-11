Jan Bolscher

Red Bull-topman Helmut Marko vertelt dat er wel degelijk contact is geweest vanuit het kamp van Lewis Hamilton over een stoeltje bij Red Bull Racing. De Oostenrijker heeft het bericht naar eigen zeggen zelf gelezen, maar zei meteen: "Dat gaat niet werken."

Hamilton werd in aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi plotseling onderwerp van gesprek, toen Red Bull Racing-teambaas Christian Horner naar buiten bracht dat het kamp van de Brit meerdere keren contact met hem zou hebben gezocht over het stoeltje naast Max Verstappen. Hamilton ontkende dit, waarna Horner suggereerde dat het de vader van de Mercedes-coureur was die de situatie even kwam peilen. Later bagatelliseerde Horner dit door te zeggen dat het niet meer dan gebruikelijk is om even te praten: "Lewis heeft al twee jaar geen race gewonnen, je hoeft geen geleerde te zijn om te weten dat er vragen worden gesteld", klonk het onder andere.

Interesse Hamilton

Hamilton deed het af als een poging om voor reuring te zorgen van Horner, maar Helmut Marko is naar eigen zeggen ook op de hoogte van het contact: "Christian heeft mij op de hoogte gebracht en heeft mij het bericht dat hij heeft ontvangen ook laten zien", citeert Motorsport.com. Ik heb meteen tegen hem gezegd: 'Dat gaat niet werken.'"

Te dure combinatie

Marko vervolgt: "Er was te veel actie en spanning tussen die twee in 2021. Daarnaast kunnen we het niet betalen om de twee duurste coureurs van de grid in één team te hebben", klinkt het lachend. "Ik heb ook tegen Christian gezegd: 'No way.'" De waarheid zal wellicht in het midden liggen, maar het lijkt in ieder geval duidelijk dat we Hamilton nooit naast Verstappen plaats zullen zien nemen.