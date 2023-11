Jan Bolscher

Max Verstappen heeft naar eigen zeggen geen flauw idee hoe goed zijn RB19 zal zijn tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi vanmiddag. De Nederlander kampte tijdens de trainingen met meerdere problemen, maar in de kwalificatie kwam alles toch ineens samen.

Verstappen ging verrassend genoeg niet als grote favoriet voor pole position de kwalificatie op het Yas Marina Circuit in. De Nederlander kon op vrijdag niet veel meters maken, en was op zaterdagochtend tijdens de derde vrije training zichtbaar niet tevreden over zijn RB19. "Ik heb enorm veel overstuur. De auto stuitert alle kanten op", zo klonk het onder andere. In VT3 kwam de drievoudig wereldkampioen dan ook niet verder dan de zesde tijd.

Moeizaam weekend

In de kwalificatie was dit echter compleet anders. Verstappen was in alle sessies de snelste coureur en wist met een 1.23.445 uiteindelijk beslag te leggen op de eerste startplaats voor de laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen. "Het is heel gek", vertelt de Nederlander. "Het hele weekend ging moeizaam, we hebben de auto duidelijk verbeterd voor de kwalificatie. Vanaf de eerste ronde leek het samen te komen en konden we meer pushen."

Zondag een vraagteken

De drievoudig wereldkampioen heeft tijdens de trainingen echter geen lange runs kunnen verrijden, en dus is de race van vanmiddag nog een beetje een vraagteken: "We gaan het zien. Ik heb geen idee hoe we het in de race gaan doen", klinkt het. "Normaal doen we het vrij goed, maar ja... Het is een heel speciaal seizoen geweest. We hebben ervan genoten, en we zijn vanzelfsprekend trots op wat we tot nu toe bereikt hebben dit jaar." De Grand Prix van Abu Dhabi gaat om 14:00 uur Nederlandse tijd van start.