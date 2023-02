Remy Ramjiawan

Als het aan Martin Brundle ligt, dan gaat de Formule 1 tempo maken met het toevoegen van nieuwe teams. De huidige grid kent tien teams, waardoor er twintig auto's op de startgrid staan, maar volgens Brundle zou 24 wagens de show aanzienlijk verbeteren.

Daar waar de FIA in eerste instantie nog huiverig was om het aantal teams uit te breiden, heeft het vorig week het aanvraagproces officieel geopend. Michael Andretti heeft al een tijdje gelobbyd om een ingang in de koningsklasse te vinden en lijkt hiermee beloond te gaan worden. Mocht de Amerikaan uiteindelijk door het proces komen, dan heeft de sport elf renstallen. Volgens Brundle zou de sport het meest gebaat zijn bij twaalf formaties, zo vertelt hij in gesprek met Sky Sports F1.

Uitdagingen

Met de komst van nieuwe teams ontstaan er echter wel een aantal uitdagingen voor de sport. Zo is de huidige logistiek, met een bomvol programma al een enorme opgave. Brundle stelt zichzelf dan ook de vraag: "Meer teams toelaten is zowel een logistiek als een financieel aspect. Weet je, passen ze in de pitstraat, de paddock, op de grid?" Zo is de ene pitstraat de andere niet. Tijdens het raceweekend in Monaco moeten de teams al werken op uiterst kleine ruimtes en dat zal met extra teams alleen nog maar verder toenemen.

De FIA heeft momenteel het proces voor nieuwe teams opengezet en Brundle wijst naar de logische vervolgvraag. "Hoeveel auto's hebben we nodig? Persoonlijk denk ik dat 24 auto's geweldig zullen zijn, we hebben dit seizoen 29 races, 23 Grands Prix en zes sprintraces met twintig auto's op de grid. Ik denk dat het huidige aantal niet genoeg show biedt", aldus de voormalig Formule 1-coureur.