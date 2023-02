Brian Van Hinthum

Donderdag 2 februari 2023 13:58 - Laatste update: 14:11

De FIA heeft besloten om opnieuw een speciale aanmeldingsronde te openen waarbij geïnteresseerde teams zich kunnen aanmelden voor een mogelijke plek op de grid na 2025. Het is de tweede keer dat het motorsportorgaan een soort opening biedt aan nieuwe partijen die interesse hebben in een instap in de Formule 1.

Nieuwe partijen die interesse hebben om een intrede in de Formule 1 te maken, hebben een nieuwe kans gekregen. De FIA heeft namelijk besloten om een nieuwe ronde inschrijvingen te starten, zoals te lezen valt op de website van het motorsportorgaan. Het gaat hierbij om de "officiële lancering van een aanvraagproces om potentiële teams te identificeren die graag willen deelnemen op een competitief niveau van het FIA Formula One World Championship". Het gaat hierbij om een proces waarbij er gezocht wordt naar teams die vanaf 2025 willen deelnemen.

Na 2025

Dat betekent niet automatisch dat de geïnteresseerde partijen al vanaf 2025 in de sport moeten stappen. Het is namelijk ook mogelijk om in 2026 of 2027 de overstap te maken. Met name 2026 lijkt voor veel potentiële teams een interessant instapmoment. Vanaf dat jaar gaan namelijk de nieuwe motor-regelementen in en starten alle teams in principe dus weer op een soort van nulpunt. Inschrijvende teams moeten zich op een achttal punten verantwoorden tegenover het motorsportorgaan. Dit om te bewijzen dat zij van toegevoegde waarde zijn aan de koningsklasse.

Verschillende teams

Deze acht onderdelen bestaat uit zaken als "de technische vaardigheden en middelen van een team" en het financiële plaatje dat komt kijken bij deelname aan het hoogste toneel van de autosport. Verschillende teams zullen wellicht een inschrijving overwegen, zo wordt Porsche in de wandelgangen met enige regelmaat genoemd en is ook Ford bezig met een gang naar de Formule 1, al worden zij weer veelvuldig in combinatie met een Red Bull-samenwerking genoemd. Andretti-Cadillac is eerder al door de keuring gekomen.

Ben Sulayem

Mohammed Ben Sulayem, president van de FIA, spreekt zich uit over de actie: "De groei en het voorkomen van de Formule 1 is op een ongeëvenaard niveau. De FIA denkt dat de condities juist zijn voor geïnteresseerde partijen, die voldoen aan de selectiecriteria, om formele interesse voor het kampioenschap te uiten. Voor de allereerste keer aller tijden, als onderdeel van de selectieprocedure, vragen we kandidaten om uiteen te zetten hoe zij de maatstaven van de FIA qua duurzaamheid kunnen behalen en hoe ze een positieve maatschappelijke impact kunnen leveren door de sport."

