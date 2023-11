Jan Bolscher

Zaterdag 25 november 2023 16:57

Max Verstappen heeft met zijn pole position voor de Grand Prix van Abu Dhabi niet alleen goede zaken gedaan voor de race van zondag, maar heeft ook 500 euro in het laatje gebracht bij Red Bull Racing-teambaas Christian Horner.

Verstappen kende voorafgaand aan de kwalificatie een stroef weekend op het Yas Marina Circuit. De drievoudig wereldkampioen kon maar weinig meters maken op vrijdag, en was zaterdagochtend nog allesbehalve tevreden met zijn RB19. "Ik heb ontzettend veel onderstuur. De auto stuitert alle kanten op", klonk het onder andere. Verstappen ging dan ook niet als favoriet de kwalificatie in, maar Red Bull Racing heeft duidelijk iets weten te vinden in de paar uur tussen deze sessies.

Weddenschap Horner en Marko

Verstappen was in alle drie de kwalificatiesessies het snelst, en start zodoende aanstaande zondag vanaf de eerste startplaats in Abu Dhabi. Dat het team zelf hier ook niet helemaal zeker van was, blijkt uit de boordradio na het vallen van de vlag: "Gefeliciteerd kerel, ik heb net 500 euro van Helmut gewonnen. Fantastisch gedaan", aldus Horner. Verstappen reageert: "Heeft Helmut een weddenschap verloren? In wat voor wereld leven we?" Waarna Horner lachend uitlegt: "Precies. De weddenschap ging over dat je op de eerste startrij zou staan."