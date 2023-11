Lars Leeftink

Zaterdag 25 november 2023 10:03 - Laatste update: 10:15

Max Verstappen heeft het seizoen 2023 in F1 gedomineerd in de RB19, die door veel mensen wordt gezien als één van de meest dominante auto's in de historie van de sport. Met deze auto heeft Verstappen al meerdere records verbroken dit seizoen, waardoor teambaas Christian Horner kan vertellen dat het team met de RB20 van volgend jaar hooguit voor 'marginale verbeteringen' zal gaan.

In gesprek met Sky Sports laat Horner weten dat de RB20 van volgend jaar al de volle aandacht heeft bij Red Bull en bespreekt hij wat er gaat veranderen ten opzichte van de RB19. "Het draait allemaal om marginale verbeteringen. Je kunt altijd op alle vlakken verbeteren: performance, aerodynamica, ontwikkeling, strategie, operationeel, coureurs ook, die hun steentje bijdragen. Het is nooit genoeg. Dat is een mantra in de Formule 1: je kunt geen middel onbeproefd laten. Dat is waar ons team, niet alleen dit jaar maar ook de laatste drie jaar, zo sterk in is geweest: het benutten van elk beetje performance."

Teams groeien volgens Horner naar elkaar toe

Horner ziet echter ook dat alle teams nu gewend zijn aan de nieuwe reglementen en de stabiliteit daardoor bij alle teams terug begint te keren. Daardoor zullen de andere teams, aldus Horner, het gat met Red Bull eenvoudiger, sneller en effectiever kunnen gaan dichten. "Met stabiele regels begint het rendement af te nemen. We zaten misschien eerder op dat niveau dan andere teams, maar je ziet op verschillende momenten verschillende teams dichter en dichter bij komen. We verwachten daarom ook, of het nou McLaren, Ferrari of zelfs Mercedes is, dat dat volgend jaar een factor zal zijn."

Evolutie, geen revolutie

Toch moeten fans niet denken dat de RB20 ineens veel zal veranderen ten opzichte van de RB19. Volgens Horner is de reden hiervoor vrij eenvoudig: de huidige auto is al enorm sterk. "Het is eerder een evolutie dan een revolutie. Dit is zo'n fenomenale auto geweest voor ons, dus het is eerder een verfijning dan een revolutie. [De auto] zal verder nog steeds blauw, geel en rood zijn."