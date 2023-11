Lars Leeftink

Zaterdag 25 november 2023 09:17 - Laatste update: 09:25

Max Verstappen was na de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi van mening dat hij nog niet veel geleerd heeft en dat er nog veel aan de balans gewerkt moet worden. Tevens was hij niet zo blij met zijn collega's, die tijdens de herstart na de rode vlaggen nogal langzaam naar buiten gingen. Verder gaat er ook een nieuw sprintrace format komen. Check de hele video op ons YouTube-kanaal of hieronder!