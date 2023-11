Remy Ramjiawan

Volgens voormalig Formule 1-coureur en Viaplay-analist Christijan Albers doet het er niet toe of de interesse van Lewis Hamilton in Red Bull Racing daadwerkelijk aan de hand was. Albers stoort zich vooral aan het feit dat Christian Horner ervoor heeft gekozen om het nieuws zomaar naar buiten te brengen.

Afgelopen week gaf Horner tijdens een interview met de Daily Mail terloops aan dat hij dit jaar was benaderd door Anthony Hamilton, de vader van. Sinds dat moment is het verhaal steeds warriger geworden, want Mercedes-teambaas Toto Wolff beweert precies het tegenovergestelde en de 38-jarige Hamilton ontkent zelfs die gesprekken. Het gesprekje tussen de vader van Hamilton en Horner lijkt er wel te zijn geweest, maar dat is volgens Albers niet het probleem.

Aandachttrekkerij van Horner

In de Shakedown van Viaplay legt Albers uit dat hij dit vooral wat opmerkelijk vindt van Horner. "Dit is typisch aandachttrekkerij van Christian Horner. Met alle respect; dit is gewoon 'not done'", zo vindt Albers over het naar buiten brengen van het nieuws. Daarnaast gelooft Albers het ook niet helemaal. "Ook al was de situatie zo, dan doe je dit niet. Ik vind dit een blijk van snakken naar publiciteit en misschien het gevoel hebben van: ik moet nog even iets in de wereld gooien, waardoor ik in de Netflix-documentatire kom, want ik zit er nog niet genoeg in."

'Niet chique van Horner'

Ook Ho-Pin Tung sluit zich daar enigszins bij aan en stelt dat dit soort gesprekjes heel normaal zijn. Albers twijfelt echter eraan of Hamilton echt naast Verstappen wil racen. "Maar geloof jij dat Lewis Hamilton naast Max Verstappen wil zitten? Ik vind dit gewoon onprofessioneel [van Horner red.], dit is gewoon helemaal niet nodig. Ze [Verstappen en Hamilton] zijn allebei van hetzelfde niveau. Een team als Ferrari, dat kan ik me wel voorstellen." Mocht het wel waar zijn, dan vindt Albers dat Horner dit simpelweg voor zich had moeten houden. "Stel je voor dat het wel zo zou zijn. Hoe chique is dit? Het is toch niet chique om naar buiten te brengen dat een coureur contact heeft opgenomen met je en dat terwijl de coureur heeft getekend bij een ander team. Het is gewoon sneaky en ik vind het 'not done'."