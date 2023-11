Remy Ramjiawan

Vrijdag 24 november 2023 12:52 - Laatste update: 12:56

Het is inmiddels 'the talk of the town' geworden, het kamp van Lewis Hamilton dat interesse zou hebben getoond in een zitje bij Red Bull Racing. Hoewel Christian Horner aangeeft dat de interesse vanuit het kamp van de Brit is gekomen, vertelt Hamilton juist precies het tegenovergestelde. Toto Wolff mengt zich ook in de discussie en legt uit hoe het verhaal volgens hem in elkaar zit.

Inmiddels heeft Hamilton een contractverlening bij Mercedes getekend tot het einde van 2025. Toch blijkt dat de zevenvoudig kampioen voor die periode toch even bij de concurrentie heeft rondgekeken. Niets menselijks is de Brit natuurlijk vreemd, maar de interesse wordt toch stellig ontkend. De achterban van Mercedes heeft natuurlijk weinig op van Red Bull Racing en vermoedelijk moet de 38-jarige coureur zich daarom in bochten wringen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Vader Hamilton heeft navraag gedaan bij Red Bull Racing'

'Zo is het gegaan'

Wolff plaatst bij Speedcafe vraagtekens bij het verhaal van Horner. "Ik weet gewoon niet wat hem drijft. We begrijpen niet hoe hij denkt om met dit soort dingen op de proppen te komen", zo is Wolff niet te spreken over de uitspraak van zijn collega bij Red Bull Racing. Het verhaal zit namelijk volgens Wolff iets anders in elkaar. "Wat er gebeurde is dat Christian, via een bureau waarmee we samenwerken, zijn contactgegevens wilde hebben om over een zitje te praten. Zo is het gegaan, Christian informeerde naar zijn beschikbaarheid", aldus de teambaas van Mercedes.

'Wees bescheiden'

Dat de zevenvoudig kampioen in verband wordt gebracht met de 'aartsrivaal' steekt Wolff dan ook enigszins. "Lewis had een uitwisseling met Christian - waar hij me meteen over vertelde, wat niet over een stoel ging, maar het was gewoon 'praatje pot'. Ik heb het gezien. Dus ik weet niet wat hem [Horner] drijft om hiermee naar buiten te komen. Je hebt het seizoen gewonnen. Wees er blij mee, [wees] bescheiden. Geniet ervan", zo concludeert Wolff.