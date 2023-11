Remy Ramjiawan

Vrijdag 24 november 2023 09:59 - Laatste update: 10:56

Afgelopen week gaf Red Bull-teambaas Christian Horner tussen neus en lippen aan dat hij dit jaar is benaderd door iemand vanuit het kamp van Lewis Hamilton, over een eventueel zitje bij het Oostenrijkse team. De BBC heeft daarom navraag gedaan bij de renstal en het zou niemand minder dan de vader Hamilton zijn geweest, die heeft aangeklopt bij de teambaas van Max Verstappen.

Voordat de zevenvoudig kampioen dit jaar zijn krabbel zette onder een contractverlenging bij Mercedes, zou hij hebben rondgekeken. Het team uit Brackley kan sinds 2022 niet meedoen om de wereldtitel en dat heeft alles te maken met de technische keuzes van de renstal. Hamilton heeft inmiddels de leeftijd van 38 jaar bereikt en hoopt nog altijd zijn achtste wereldtitel te behalen. In de jacht daarop zou hij niet alleen bij Red Bull Racing hebben aangeklopt, ook Ferrari zou zijn gepolst.

Hamilton senior

Het Britse medium heeft naar aanleiding van het nieuws contact opgenomen met Red Bull Racing. De woordvoerder bevestigde dat het Anthony Hamilton was, die contact had opgenomen. Toch moet daarbij ook worden gezegd dat Hamilton senior geen onderdeel is van het management van de zevenvoudig kampioen, ook behartigt hij niet de commerciële belangen van zijn zoon. Het zou dus kunnen gaan om een simpele navraag of er wederzijdse interesse was.

'Heb het Toto verteld'

Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi gaf de Mercedes-coureur aan dat hij niet weet waar Horner het precies over heeft. Ook meldt hij dat hij teambaas Toto Wolff op de hoogte heeft gebracht van het gespeculeer, uit respect. "Ik heb het Toto verteld. Vooral toen het verhaal uitkwam, want ik heb zoveel respect voor Toto, we hebben een geweldige relatie. Ik wil ook dat mijn team het weet, want mensen denken dat soort dingen en het is nooit positief", aldus de Brit.