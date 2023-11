McLaren verlengt motordeal met Mercedes tot en met 2030

Remy Ramjiawan

Vrijdag 24 november 2023 10:13 - Laatste update: 10:16

Het team van McLaren zal minimaal tot en met 2030 gebruik blijven maken van de Mercedes-power unit. De renstal zet daarmee de samenwerking voort, die het sinds 2021 is aan gegaan met de motorleverancier.

McLaren en Mercedes hebben al meerdere keren samengewerkt binnen de Formule 1. In de jaren negentig wist Mika Häkkinen met een Mercedes-power unit in de achterbak van zijn McLaren tot tweemaal toe het wereldkampioenschap te winnen. Ook Lewis Hamilton wist in 2008 zijn eerste titel bij McLaren te winnen met een Mercedes-power unit. Sinds 2010 nam ook het fabrieksteam van Mercedes deel aan de Formule 1 en de aandacht ging daar dan ook naar uit. McLaren koos in 2015 voor een samenwerking met Honda, om vervolgens in 2018 over te stappen naar Renault en keerde in 2021 weer terug naar Mercedes.

Vertrouwen

McLaren-CEO Zak Brown is blij met de aankondiging: "Mercedes-Benz is een briljante en betrouwbare partner van het McLaren Formule 1 Team geweest. De verlenging geeft het vertrouwen aan dat onze aandeelhouders en het bredere team hebben in hun aandrijflijnen en de koers die we met hen inslaan naar het nieuwe tijdperk van regelgeving dat voor ons ligt." Volgens hem is het dan ook de continuering van het succes: "We zijn samen succesvol geweest, zowel in de afgelopen drie seizoenen als toen ze eerder het team van kracht voorzagen, dus we kijken uit naar het succes dat nog gaat komen, terwijl we onze reis voortzetten om consistent aan de top van het veld te strijden."

Voordelen Mercedes

Toto Wolff behoudt met McLaren dus één van zijn klantenteams. "Dit heeft veel voordelen: het biedt een duidelijke competitieve maatstaf, versnelt ons technisch leren en versterkt de algehele businesscase voor Mercedes-Benz in de Formule 1. McLaren is sinds 2021 felle en eerlijke concurrentie, vooral in de tweede helft van dit seizoen. De sterke prestaties van McLaren benadrukken het belang van transparante en gelijke levering aan alle klantenteams in de sport, als we het doel van 10 teams die in staat zijn om voor podiumplaatsen te strijden, willen bereiken."