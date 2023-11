Brian Van Hinthum

Vrijdag 24 november 2023 14:06

Dit weekend is er een storm aan geruchten door de paddock gewaaid, nadat Christian Horner aan het begin van het weekend uitspraken deed over vermeende gesprekken met het management van Lewis Hamilton. De Brit zelf doet nu een poging het hele nieuws te bagatelliseren én onthult met wie hij sprak.

Er sloeg woensdag laat op de avond een bom in, toen Daily Mail quotes van Horner publiceerde waarin de Brit zegt dat Hamilton eerder dit jaar - voordat hij een nieuw contract bij Mercedes ondertekende - via zijn management gesproken zou hebben met Red Bull Racing. "We hebben in de loop der jaren verschillende gesprekken gehad over de komst van Lewis. Ze hebben een paar keer contact opgenomen. De laatste keer, eerder dit jaar, was er een vraag of er interesse zou zijn", zo deed de Britse teambaas van Red Bull uit de doeken.

Vader Hamilton bevestigd

De uitspraken van Horner werden natuurlijk donderdag in de paddock besproken en Hamilton zelf liet al vrij snel weten dat hij nergens iets vanaf weet. De Brit vertelde zelfs dat het niet zijn management, maar Horner zelf was die een gesprek probeerde aan te knopen. De BBC deed op vrijdag navraag bij Red Bull en een woordvoerder van het team stelde dat Horner met Anthony Hamilton, de vader van de 38-jarige coureur, sprak. Dat verhaal wordt nu door Horner bevestigd: "Het is bijzonder wat hier allemaal door is ontstaan. Het is gebruikelijk om even een uitwisseling te hebben. Ik ken Anthony Hamilton al vijftien a zestien jaar. Natuurlijk wissel je dan wel eens wat woorden uit gedurende een seizoen", vertelt hij aan Sky Sports.

Geen plek bij Red Bull

De teambaas vervolgt: "Er is behoorlijk wat door ontstaan. Ik had een gesprek. Anthony is een aardige gast. Hij begon over, ik kan het me niet helemaal herinneren, geloof ik over de situatie rondom Sergio [Pérez]. Hij stelde gewoon een onderzoekende en suggestieve vraag. Ik weet niet wat voor rol Anthony speelt in Lewis zijn team en management, maar ze hebben natuurlijk een persoonlijke relatie." Bij Red Bull is er echter geen plek voor Hamilton. "We zijn heel blij met onze coureurs. Natuurlijk heeft Lewis al twee jaar geen race gewonnen. Dan begrijp je dat er zulke vragen gesteld worden, dat is compleet logisch. Er is echter geen plek beschikbaar dus dit is totaal geen verhaal."